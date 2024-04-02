Не следует ждать с выездом — ситуация на международной трассе Одесса-Рени
Во вторник утром, 2 апреля, в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки на автомобильной трассе Одесса – Рени. Стоит отметить, что их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. До границы с Румынией проезд также не затруднен.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе поселка Маяки, а также на КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 4 минуты.
Пробки по направлению Старокозачьего
На пункте пропуска "Староказачье" наблюдается значительная очередь на пересечение границы. Так, скопление машин может быть протяженностью в несколько километров.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, займет немного больше 4 часов.
Цены на горючее
Цены на горючее в Украине снова начали расти. Больше всего подорожал бензин А-92 — цена на него повысилась на 19 копеек. Стоимость других видов горючего также возросла, но не столь существенно.
Интересное водителям
Ранее мы писали о рейтинге самых экономичных бензиновых авто в 2024 году. Десятка наиболее экономически эффективных бензиновых автомобилей потребляет менее 5 литров топлива на 100 км пробега. Интересно, что среди попавших в рейтинг машин только одна — Toyota Aygo X — не является мягким гибридом (MHEV).
Также мы писали, что распространено мнение, что накачка шин азотом несет значительные преимущества для автовладельца. Независимые организации провели тестирование и получили неожиданные результаты.
Читайте Новини.LIVE!