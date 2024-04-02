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Не следует ждать с выездом — ситуация на международной трассе Одесса-Рени

2 апреля 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Не следует ждать с выездом — ситуация на международной трассе Одесса-Рени
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Во вторник утром, 2 апреля, в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки на автомобильной трассе Одесса – Рени. Стоит отметить, что их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. До границы с Румынией проезд также не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе поселка Маяки, а также на КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 4 минуты.

Не следует ждать с выездом — ситуация на международной трассе Одесса-Рени - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Староказачье" наблюдается значительная очередь на пересечение границы. Так, скопление машин может быть протяженностью в несколько километров.

Не следует ждать с выездом — ситуация на международной трассе Одесса-Рени - фото 2
Пробки на Старокозачьем. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, займет немного больше 4 часов.

Не следует ждать с выездом — ситуация на международной трассе Одесса-Рени - фото 3
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на горючее в Украине снова начали расти. Больше всего подорожал бензин А-92 — цена на него повысилась на 19 копеек. Стоимость других видов горючего также возросла, но не столь существенно.

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