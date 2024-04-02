Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Варто не чекати з виїздом — ситуація на міжнародній трасі Одеса-Рені​ arrow

Варто не чекати з виїздом — ситуація на міжнародній трасі Одеса-Рені​

2 квітня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Варто не чекати з виїздом — ситуація на міжнародній трасі Одеса-Рені​
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У вівторок зранку, 2 квітня, в напрямку молдовського кордону спостерігаються локальні затори на автомобільній трасі Одеса — Рені. Варто відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. До кордону з Румунією проїзд також не ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі селища Маяки, а також на КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються. Подорож до Паланки триватиме сьогодні1 годину 4 хвилини.

Варто не чекати з виїздом — ситуація на міжнародній трасі Одеса-Рені​ - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається значна черга на перетин кордону. Так, скупчення машин може бути довжиною в декілька кілометрів.

Варто не чекати з виїздом — ситуація на міжнародній трасі Одеса-Рені​ - фото 2
Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунар та Саф'ян. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме трохи більше 4 годин.

Варто не чекати з виїздом — ситуація на міжнародній трасі Одеса-Рені​ - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне в Україні знову почали зростати. Найбільше здорожчав бензин А-92 — ціна на нього підвищилась на 19 копійок. Вартість інших видів пального також зросла, але не так суттєво.

Цікаве водіям

Раніше ми писали про рейтинг найекономічніших бензинових авто у 2024 році. Десятка найбільш економічно ефективних бензинових автомобілів споживають менш як 5 літрів палива на 100 км пробігу. Цікаво, що серед машин, які потрапили до рейтингу, лише одна — Toyota Aygo X — не є м’яким гібридом (MHEV).

Також ми писали, що є поширена думка, що накачування шин азотом несе значні переваги для автовласника. Незалежні організації провели тестування й отримали несподівані результати.

Одеса
Молдова
КПП
Одеська область
затори
Новини Одеси
автомобіль
черги
Румунія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд