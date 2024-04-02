Варто не чекати з виїздом — ситуація на міжнародній трасі Одеса-Рені​

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

У вівторок зранку, 2 квітня, в напрямку молдовського кордону спостерігаються локальні затори на автомобільній трасі Одеса — Рені. Варто відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. До кордону з Румунією проїзд також не ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі селища Маяки, а також на КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються. Подорож до Паланки триватиме сьогодні1 годину 4 хвилини.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається значна черга на перетин кордону. Так, скупчення машин може бути довжиною в декілька кілометрів.

Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунар та Саф'ян. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме трохи більше 4 годин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Ціни на пальне в Україні знову почали зростати. Найбільше здорожчав бензин А-92 — ціна на нього підвищилась на 19 копійок. Вартість інших видів пального також зросла, але не так суттєво.

Цікаве водіям

Раніше ми писали про рейтинг найекономічніших бензинових авто у 2024 році. Десятка найбільш економічно ефективних бензинових автомобілів споживають менш як 5 літрів палива на 100 км пробігу. Цікаво, що серед машин, які потрапили до рейтингу, лише одна — Toyota Aygo X — не є м’яким гібридом (MHEV).



Також ми писали, що є поширена думка, що накачування шин азотом несе значні переваги для автовласника. Незалежні організації провели тестування й отримали несподівані результати.