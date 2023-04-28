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Следует одеться теплее: какой будет погода сегодня в Одессе

28 апреля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 28 апреля.
Дети играют на улице. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют, что пасмурная погода в Одессе продержится весь день. Небольшой дождь будет идти постоянно, днем он усилится, а к вечеру ослабеет.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

  • Облачная погода продержится весь день.
  • Ветер северо-восточный, 4-6 м/с, днем 5-9 м/с.
  • Температура ночью 7-11°С, днем 8-13°С.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность — 70%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачная погода продержится весь день. Местами возможен дождь.
  • Ночью и утром местами слабый туман.
  • Ветер восточный, 5-9 м/с, днем 8-14 м/с.
  • Температура ночью 5-11°С, днем 9-18°С.
  • На автодорогах области ночью до 1000м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В Украине синоптики прогнозируют ухудшение погоды. На большинстве территории Украины 28 апреля будет идти дождь, в западных и северных областях ожидается существенное снижение температуры. В западных областях на почве будут заморозки 0-3°.

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