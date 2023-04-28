Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 квітня

Діти бавляться надворі. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують, що хмарна погода в Одесі протримається увесь день. Дрібний дощ йтиме постійно, удень він посилиться, а до вечора послабшає.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Сильна хмарність протримається весь день.

Вітер північно-східний, 4-6 м/с, вдень 5-9 м/с.

Температура вночі 7-11°С, вдень 8-13°С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 70%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарна погода протримається весь день. Місцями можливий дощ.

Вночі та вранці місцями слабкий туман.

Вітер східний, 5-9 м/с, вдень 8-14 м/с.

Температура вночі 5-11°С, вдень 9-18°С.

На автошляхах області вночі до 1000 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

В Україні синоптики прогнозують погіршення погоди. На більшості території України 28 квітня падатиме дощ, у західних та північних областях очікується суттєве зниження температури. У західних областях на ґрунті будуть заморозки 0 — 3°.