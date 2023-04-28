Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 квітня

Варто одягтися тепліше: якою буде погода сьогодні в Одесі
28 квітня 2023 06:30
Діти бавляться надворі. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують, що хмарна погода в Одесі протримається увесь день. Дрібний дощ йтиме постійно, удень він посилиться, а до вечора послабшає.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Сильна хмарність протримається весь день.
- Вітер північно-східний, 4-6 м/с, вдень 5-9 м/с.
- Температура вночі 7-11°С, вдень 8-13°С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 70%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарна погода протримається весь день. Місцями можливий дощ.
- Вночі та вранці місцями слабкий туман.
- Вітер східний, 5-9 м/с, вдень 8-14 м/с.
- Температура вночі 5-11°С, вдень 9-18°С.
- На автошляхах області вночі до 1000 м.
Прогноз погоди в Україні
В Україні синоптики прогнозують погіршення погоди. На більшості території України 28 квітня падатиме дощ, у західних та північних областях очікується суттєве зниження температури. У західних областях на ґрунті будуть заморозки 0 — 3°.