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Варто одягтися тепліше: якою буде погода сьогодні в Одесі

28 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 28 квітня
Діти бавляться надворі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують, що хмарна погода в Одесі протримається увесь день. Дрібний дощ йтиме постійно, удень він посилиться, а до вечора послабшає.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Сильна хмарність протримається весь день.
  • Вітер північно-східний, 4-6 м/с, вдень 5-9 м/с. 
  • Температура вночі 7-11°С, вдень 8-13°С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 70%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарна погода протримається весь день. Місцями можливий дощ.
  • Вночі та вранці місцями слабкий туман.
  • Вітер східний, 5-9 м/с, вдень 8-14 м/с. 
  • Температура вночі 5-11°С, вдень 9-18°С.
  • На автошляхах області вночі до 1000 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

В Україні синоптики прогнозують погіршення погоди. На більшості території України 28 квітня падатиме дощ, у західних та північних областях очікується суттєве зниження температури. У західних областях на ґрунті будуть заморозки 0 — 3°.

 

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