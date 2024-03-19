Погода в Одессе и области сегодня, 19 марта

Женщина идет в дождливую погоду по улице. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 19 марта, будет переменчивой. Солнце не будет показываться из-за облаков весь день, возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет составлять +10 °С днем и +4 °С ночью.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Облачно.

Днем небольшой дождь.

Температура ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С тепла.

Восход: 19 марта солнце взошло в 06:02.

Заход: 19 марта солнце зайдет в 18:09.

Продолжительность светового дня: 12 часов и 07 минут.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Местами умеренные осадки.

Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью -3...+5 °C, днем +4...+9 °C тепла.

На дорогах области местами во время дождя видимость до 2 км.

Подробный прогноз в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 19 марта

Погода в Украине на этой неделе с 19 по 22 марта будет дождливой. Практически во всех регионах ожидаются обильные осадки. Следовательно, 19 марта возможны снега в западных областях, которые приведут к гололедице на дорогах в этот день.

В Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ожидаются небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха во вторник на западе будет составлять ночью 0...+5 °C, а днем +1...+6 °C.