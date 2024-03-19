Погода в Одессе и области сегодня, 19 марта

Стоит подготовить резиновые сапоги — синоптики рассказали прогноз погоды в Одессе на сегодня
Погода в Одессе сегодня, 19 марта, будет переменчивой. Солнце не будет показываться из-за облаков весь день, возможен небольшой дождь. Температура воздуха будет составлять +10 °С днем и +4 °С ночью.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно.
- Днем небольшой дождь.
- Температура ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С тепла.
Восход: 19 марта солнце взошло в 06:02.
Заход: 19 марта солнце зайдет в 18:09.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 07 минут.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Местами умеренные осадки.
- Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
- Температура ночью -3...+5 °C, днем +4...+9 °C тепла.
- На дорогах области местами во время дождя видимость до 2 км.
Погода в Украине на 19 марта
Погода в Украине на этой неделе с 19 по 22 марта будет дождливой. Практически во всех регионах ожидаются обильные осадки. Следовательно, 19 марта возможны снега в западных областях, которые приведут к гололедице на дорогах в этот день.
В Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму ожидаются небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха во вторник на западе будет составлять ночью 0...+5 °C, а днем +1...+6 °C.
Читайте Новини.LIVE!