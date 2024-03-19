Погода в Одесі і області сьогодні, 19 березня

Жінка іде в дощову погоду вулицею. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 19 березня, буде мінливою. Сонце не буде виглядати з-за хмар весь день, можливий невеликий дощ. Температура повітря становитиме +10 °С вдень і +4 °С вночі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Хмарно.

Вдень невеликий дощ.

Температура вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С тепла.

Схід сонця: 19 березня сонце зійшло о 06:02.

Захід сонця: 19 березня сонце зайде о 18:09.

Тривалість світлового дня: 12 годин і 07 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Місцями помірні опади.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі -3...+5 °C, вдень +4...+9 °C тепла.

На автошляхах області місцями під час дощу видимість до 2 км.

Детальний прогноз в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 19 березня

Погода в Україні цього тижня, з 19 по 22 березня, буде дощовою. Практично у всіх регіонах очікуються рясні опади. Відтак, 19 березня можливі сніги у західних областях, які призведуть до ожеледиці на дорогах в цей день.

Натомість у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму очікуються невеликі та помірні дощі. Температура повітря у вівторок на заході становитиме вночі 0...+5 °C, а вдень +1...+6 °C.