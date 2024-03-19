Погода в Одесі і області сьогодні, 19 березня

Варто підготувати гумові чоботи — синоптики розповіли прогноз погоди в Одесі на сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 19 березня, буде мінливою. Сонце не буде виглядати з-за хмар весь день, можливий невеликий дощ. Температура повітря становитиме +10 °С вдень і +4 °С вночі.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Хмарно.
- Вдень невеликий дощ.
- Температура вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С тепла.
Схід сонця: 19 березня сонце зійшло о 06:02.
Захід сонця: 19 березня сонце зайде о 18:09.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 07 хвилини.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Місцями помірні опади.
- Вітер північно-західний, 3-8 м/с.
- Температура вночі -3...+5 °C, вдень +4...+9 °C тепла.
- На автошляхах області місцями під час дощу видимість до 2 км.
Погода в Україні на 19 березня
Погода в Україні цього тижня, з 19 по 22 березня, буде дощовою. Практично у всіх регіонах очікуються рясні опади. Відтак, 19 березня можливі сніги у західних областях, які призведуть до ожеледиці на дорогах в цей день.
Натомість у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в Криму очікуються невеликі та помірні дощі. Температура повітря у вівторок на заході становитиме вночі 0...+5 °C, а вдень +1...+6 °C.
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