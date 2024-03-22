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Стоит подождать с выездом в соседние страны — пробки Одесса-Рени

22 марта 2024 18:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Стоит подождать с выездом в соседние страны — пробки Одесса-Рени
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на вечер пятницы, 22 марта, на трассе Одесса – Рени в направлении молдавской границы есть значительные пробки на нескольких участках автомобильной дороги. На юге региона движение затруднено из-за скопления машин в районе Паланки, поэтому время путешествия увеличилось почти на час.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть большая пробка в районе села Маяки, в пределах Нижнеднестровского национального природного парка и на КПП. Эти участки на картах обозначены красным и оранжевым цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером около полутора часов.

Движение к границам Одесщины затруднено - ситуация с пробками на вечер пятницы - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Сарата, Заря и Измаил. По данным сервиса, общее время путешествия на румынскую границу составит 4 часа 50 минут.

Движение к границам Одесщины затруднено - ситуация с пробками на вечер пятницы - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше водителям

Напомним, что водители всегда куда-то спешат, поэтому превышение скорости является самым распространенным нарушением ПДД в Украине. Сколько штрафов платят автовладельцы, можно ли сэкономить или вообще избежать взыскания.

Мы писали ранее, что самый удобный и дешевый вариант зарядки электромобиля – дома в ночное время. При условии, что удастся достичь заряда примерно на 100 км хода, его должно хватить для ежедневных поездок на работу, в магазин и по другим делам.

Автомобильные шины со временем изнашиваются, но, как один из важнейших элементов автомобиля, стоят достаточно дорого. Чтобы сэкономить, следует бережнее относиться к покрышкам, чтобы они прослужили как можно дольше.

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