Стоит подождать с выездом в соседние страны — пробки Одесса-Рени

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на вечер пятницы, 22 марта, на трассе Одесса – Рени в направлении молдавской границы есть значительные пробки на нескольких участках автомобильной дороги. На юге региона движение затруднено из-за скопления машин в районе Паланки, поэтому время путешествия увеличилось почти на час.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть большая пробка в районе села Маяки, в пределах Нижнеднестровского национального природного парка и на КПП. Эти участки на картах обозначены красным и оранжевым цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня вечером около полутора часов.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Сарата, Заря и Измаил. По данным сервиса, общее время путешествия на румынскую границу составит 4 часа 50 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

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