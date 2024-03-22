Варто почекати з виїздом до сусідніх країн — затори трасі Одеса-Рені

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на вечір п'ятниці, 22 березня, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону є значні затори на декількох ділянках автомобільної дороги. На півдні регіону рух ускладнений через скупчення машин в районі Паланки, тому час подорожі збільшився майже на годину.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор у районі села Маяки, у межах Нижньодністровського національного природного парку та на КПП. Ці ділянки на картах позначені червоним та помаранчевим кольорами. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері близько півтори години.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах населених пунктів Сарата, Зоря та Ізмаїл. За даними сервісу, загальний час подорожі до румунського кордону становитиме 4 години 50 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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Нагадаємо, що водії завжди кудись поспішають, тому перевищення швидкості є найпоширенішим порушенням правил дорожнього руху в Україні. Скільки штрафів платять автовласники, чи можна зекономити або взагалі уникнути стягнення.



Ми писали раніше, що найзручніший та найдешевший варіант зарядки електромобіля — дома в нічний час. За умови, що вдасться досягти заряду приблизно на 100 км ходу, його має вистачити для щоденних поїздок на роботу, в магазин та по інших справах.

Додамо, що автомобільні шини з часом зношуються, але, як один з найважливіших елементів автомобіля, коштують досить дорого. Щоб заощадити, варто дбайливіше ставитися до покришок, щоб вони прослужили якомога довше.