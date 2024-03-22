Варто почекати з виїздом до сусідніх країн — затори трасі Одеса-Рені
Станом на вечір п'ятниці, 22 березня, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону є значні затори на декількох ділянках автомобільної дороги. На півдні регіону рух ускладнений через скупчення машин в районі Паланки, тому час подорожі збільшився майже на годину.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор у районі села Маяки, у межах Нижньодністровського національного природного парку та на КПП. Ці ділянки на картах позначені червоним та помаранчевим кольорами. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері близько півтори години.
Затори на Орлівку
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах населених пунктів Сарата, Зоря та Ізмаїл. За даними сервісу, загальний час подорожі до румунського кордону становитиме 4 години 50 хвилин.
Більше водіям
Нагадаємо, що водії завжди кудись поспішають, тому перевищення швидкості є найпоширенішим порушенням правил дорожнього руху в Україні. Скільки штрафів платять автовласники, чи можна зекономити або взагалі уникнути стягнення.
Ми писали раніше, що найзручніший та найдешевший варіант зарядки електромобіля — дома в нічний час. За умови, що вдасться досягти заряду приблизно на 100 км ходу, його має вистачити для щоденних поїздок на роботу, в магазин та по інших справах.
Додамо, що автомобільні шини з часом зношуються, але, як один з найважливіших елементів автомобіля, коштують досить дорого. Щоб заощадити, варто дбайливіше ставитися до покришок, щоб вони прослужили якомога довше.
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