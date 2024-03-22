Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Варто почекати з виїздом до сусідніх країн — затори трасі Одеса-Рені arrow

Варто почекати з виїздом до сусідніх країн — затори трасі Одеса-Рені

22 березня 2024 18:35
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Варто почекати з виїздом до сусідніх країн — затори трасі Одеса-Рені
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на вечір п'ятниці, 22 березня, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону є значні затори на декількох ділянках автомобільної дороги. На півдні регіону рух ускладнений через скупчення машин в районі Паланки, тому час подорожі збільшився майже на годину. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор у районі села Маяки, у межах  Нижньодністровського національного природного парку та на КПП. Ці ділянки на картах позначені червоним та помаранчевим кольорами. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері близько півтори години.

Рух до кордонів Одещини ускладнений — ситуація із заторами на вечір п'ятниці - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах населених пунктів Сарата, Зоря та Ізмаїл. За даними сервісу, загальний час подорожі до румунського кордону становитиме 4 години 50 хвилин. 

Рух до кордонів Одещини ускладнений — ситуація із заторами на вечір п'ятниці - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше водіям

Нагадаємо, що водії завжди кудись поспішають, тому перевищення швидкості є найпоширенішим порушенням правил дорожнього руху в Україні. Скільки штрафів платять автовласники, чи можна зекономити або взагалі уникнути стягнення.

Ми писали раніше, що найзручніший та найдешевший варіант зарядки електромобіля — дома в нічний час. За умови, що вдасться досягти заряду приблизно на 100 км ходу, його має вистачити для щоденних поїздок на роботу, в магазин та по інших справах.

Додамо, що автомобільні шини з часом зношуються, але, як один з найважливіших елементів автомобіля, коштують досить дорого. Щоб заощадити, варто дбайливіше ставитися до покришок, щоб вони прослужили якомога довше.

Одеса
Молдова
КПП
Румунія
Одеська область
затори
Новини Одеси
автомобіль
черги

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом