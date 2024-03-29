Стоит подождать с выездом из Одессы — пробки на дорогах в соседние страны

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

На вечер пятницы, 29 марта, на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы наблюдаются значительные пробки на выезде из областного центра, а также на некоторых участках дороги. Движение к госгранице с Румынией несущественно затруднено, что не будет влиять на общее время путешествия.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на выезде из Одессы. Также есть значительное скопление машин возле населенного пункта Маяки, на КПП в пределах Нижнеднестровского нацпарка и на автомобильном пункте пропуска. Усложненные участки на карте обозначены красным и оранжевым цветом. До молдавской границы в пятницу вечером можно добраться за 1 час 17 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Староказачье" также наблюдается значительная очередь на пересечение границы. Так, скопление машин может быть протяженностью более двух километров.

Пробки на Староказачьем. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько пробок. Так, скопления машин наблюдаются в пределах населенных пунктов Сарата, Заря, Кирнички и Новосельское. По данным картографического сервиса, путешествие до границы с Румынией продлится сегодня 4 часа 20 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

По состоянию на 29 марта цены на топливо в Украине продолжают расти. Стоимость бензина, автогаза и дизеля повысилась. Больше всего подорожал бензин А-92 — цена этого вида горючего выросла на 53 копейки.

Больше об авто

Напомним, мы писали, что по данным Института исследований авторынка, в феврале 2024 года доля импорта авто с пробегом выросла до 19,9 тыс. машин (+51,5% к январю). Все эти автомобили нужно зарегистрировать в Украине.

Мы также рассказывали о рейтинге самых экономичных бензиновых автомобилей в 2024 году. Десятка наиболее экономически эффективных бензиновых автомобилей потребляет менее 5 литров топлива на 100 км пробега. Интересно, что среди попавших в рейтинг машин только одна — Toyota Aygo X — не является мягким гибридом (MHEV).