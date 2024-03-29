Стоит подождать с выездом из Одессы — пробки на дорогах в соседние страны
На вечер пятницы, 29 марта, на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы наблюдаются значительные пробки на выезде из областного центра, а также на некоторых участках дороги. Движение к госгранице с Румынией несущественно затруднено, что не будет влиять на общее время путешествия.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на выезде из Одессы. Также есть значительное скопление машин возле населенного пункта Маяки, на КПП в пределах Нижнеднестровского нацпарка и на автомобильном пункте пропуска. Усложненные участки на карте обозначены красным и оранжевым цветом. До молдавской границы в пятницу вечером можно добраться за 1 час 17 минут.
Пробки по направлению Старокозачьего
На пункте пропуска "Староказачье" также наблюдается значительная очередь на пересечение границы. Так, скопление машин может быть протяженностью более двух километров.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько пробок. Так, скопления машин наблюдаются в пределах населенных пунктов Сарата, Заря, Кирнички и Новосельское. По данным картографического сервиса, путешествие до границы с Румынией продлится сегодня 4 часа 20 минут.
Цены на горючее
По состоянию на 29 марта цены на топливо в Украине продолжают расти. Стоимость бензина, автогаза и дизеля повысилась. Больше всего подорожал бензин А-92 — цена этого вида горючего выросла на 53 копейки.
Больше об авто
Напомним, мы писали, что по данным Института исследований авторынка, в феврале 2024 года доля импорта авто с пробегом выросла до 19,9 тыс. машин (+51,5% к январю). Все эти автомобили нужно зарегистрировать в Украине.
Мы также рассказывали о рейтинге самых экономичных бензиновых автомобилей в 2024 году. Десятка наиболее экономически эффективных бензиновых автомобилей потребляет менее 5 литров топлива на 100 км пробега. Интересно, что среди попавших в рейтинг машин только одна — Toyota Aygo X — не является мягким гибридом (MHEV).
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