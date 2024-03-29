Варто почекати з виїздом з Одеси — затори на дорогах до сусідніх країн

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Станом на вечір п'ятниці, 29 березня, на трасі Одеса — Рені у напрямку молдавського кордону спостерігаються значні затори на виїзді з обласного центру, а також на деяких ділянках дороги. Рух до держкордону з Румунією несуттєво ускладнений, що не впливатиме на загальний час подорожі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються затори на виїзді з Одеси. Також є значне скупчення машин біля населеного пункту Маяки, на КПП у межах Нижньодністровського нацпарку та на автомобільному пункті пропуску. Ускладнені ділянки на карті позначені червоним та помаранчевим кольором. До молдавського кордону в п'ятницю ввечері можна дістатися за 1 годину 17 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" також спостерігається значна черга на перетин кордону. Так, скупчення машин може бути довжиною понад два кілометри.

Затори на Старокозачому. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу кілька заторів. Так, скупчення машин спостерігаються в межах населених пунктів Сарата, Зоря, Кирнички та Новосільське. За даними картографічного сервісу, подорож до кордону з Румунією триватиме сьогодні 4 години 20 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Станом на 29 березня ціни на пальне в Україні продовжують зростати. Вартість бензину, автогазу та дизеля підвищилася. Найбільше подорожчав бензин А-92 — ціна цього виду пального зросла на 53 копійки.

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Нагадаємо, ми писали, що за даними Інституту досліджень авторинку, у лютому 2024 року частка імпорту авто з пробігом зросла до 19,9 тис. машин (+51,5% до січня). Всі ці автомобілі необхідно зареєструвати в Україні.

Ми також розповідали про рейтинг найекономічніших бензинових автомобілів у 2024 році. Десятка найбільш економічно ефективних бензинових автомобілів споживає менше ніж 5 літрів палива на 100 км пробігу. Цікаво, що серед машин, що потрапили в рейтинг, тільки одна — Toyota Aygo X — не є м'яким гібридом (MHEV).