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За границу не стоит ехать сейчас — какая ситуация на КПП Одесчины

30 марта 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
За границу не стоит ехать сейчас — какая ситуация на КПП Одесчины
Дорога на Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Пробки на трассе Одесса — Рени в направлении молдовской границы сейчас, 30 марта, зафиксированы на нескольких участках. Движение затруднено из-за скопления машин в районе Маяков и КПП. В Румынию добраться будет тоже проблематично.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть большая пробка в районе Большого Дальника, села Маяки и на КПП, которое располагается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на карте обозначены красным и оранжевым цветом. Также есть очередь и на пропускном пункте для пересечения границы.

Стоит подождать с выездом за границу - какая ситуация на КПП Одесской области - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

Также на пункте пропуска "Старокозачье" наблюдается очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительные и достигают нескольких километров.

Стоит подождать с выездом за границу - какая ситуация на КПП Одесской области - фото 2
Очереди на Староказачьем. Фото: скриншот.

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Успеновка, Сарата, Татарбунары и Сафьяны. По данным сервиса, общее время путешествия на румынскую границу будет составлять 4 часа 4 минуты. Однако реально дорога может занять гораздо больше времени.

Стоит подождать с выездом за границу - какая ситуация на КПП Одесской области - фото 3
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

В Украине обновили цены на топливо. Стоимость бензина за последние сутки не претерпела изменений. Цена на автогаз и дизельное горючее также осталась на уровне предыдущего дня.

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