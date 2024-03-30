Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow За кордон не варто їхати зараз — яка ситуація на КПП Одещини arrow

За кордон не варто їхати зараз — яка ситуація на КПП Одещини

30 березня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
За кордон не варто їхати зараз — яка ситуація на КПП Одещини
Дорога до Паланки. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори на трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону зараз, 30 березня, зафіксовані на декількох ділянках. Рух ускладнено через скупчення машин в районі Маяків та КПП. До Румунії дістатися буде теж проблематично.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор у районі Великого Дальника, села Маяки та на КПП, яке розташовується у межах  Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на карті позначені червоним та помаранчевим кольорами. Також є черга і на пропускному пункті для перетину кордону.  

Варто почекати з виїздом за кордон — яка ситуація на КПП Одещини - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

Також на пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. 

Варто почекати з виїздом за кордон — яка ситуація на КПП Одещини - фото 2
Черги на Старокозачому. Фото: скриншот. 

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах населених пунктів Успенівка, Сарата, Татарбунари та Саф'яни. За даними сервісу, загальний час подорожі до румунського кордону становитиме 4 години 4 хвилини. Проте реальний час може бути набагато довший.  

Варто почекати з виїздом за кордон — яка ситуація на КПП Одещини - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

В Україні оновили ціни на пальне. Вартість бензину упродовж останньої доби не зазнала змін. Ціна на автогаз та дизельне пальне також залишилася на рівні попереднього дня.

ціни на паливо
Одеса
кордон
Одеська область
затори
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом