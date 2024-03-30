За кордон не варто їхати зараз — яка ситуація на КПП Одещини
Затори на трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону зараз, 30 березня, зафіксовані на декількох ділянках. Рух ускладнено через скупчення машин в районі Маяків та КПП. До Румунії дістатися буде теж проблематично.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор у районі Великого Дальника, села Маяки та на КПП, яке розташовується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на карті позначені червоним та помаранчевим кольорами. Також є черга і на пропускному пункті для перетину кордону.
Затори у напрямку Старокозачого
Також на пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів.
Затори на Орлівку
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах населених пунктів Успенівка, Сарата, Татарбунари та Саф'яни. За даними сервісу, загальний час подорожі до румунського кордону становитиме 4 години 4 хвилини. Проте реальний час може бути набагато довший.
Ціни на пальне
В Україні оновили ціни на пальне. Вартість бензину упродовж останньої доби не зазнала змін. Ціна на автогаз та дизельне пальне також залишилася на рівні попереднього дня.
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