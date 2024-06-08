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Стоит поторопиться с выездом за границу — на трассе Одесса — Рени собираются пробки

8 июня 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пробки и очереди на трассе Одесса — Рени: где водителям придется задержаться
Трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой сегодня утром, 8 июня. Стоит отметить, что сейчас их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на двух КПП уже зафиксированы очереди из желающих уехать за границу.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Большом Дальнике, деревне Мирное, Маяки и перед КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около трех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.

Пробки в Паланку
Ситуация на трассе в направлении Паланки. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.

Пробки в сторону Староказачьего
Ситуация на трассе в направлении "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в направлении Орловки

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Зари, Татарбунар и села Кирнички. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.

Стоит поспешить с выездом за границу - на трассе Одесса - Рени собираются пробки - фото 3
Ситуация на трассе в направлении Орловки Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.

Стоит поспешить с выездом за границу - на трассе Одесса - Рени собираются пробки - фото 4
Пробка на подъезде к КПП "Рени - Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Цены на горючее

На автозаправочных станциях (АЗС) Украины цены почти на все виды горючего остаются стабильными. Однако стоимость дизтоплива снизилась на одну копейку.

По данным мониторингового сайта, 8 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,65 грн/л;
  • А-95 — 55,98 грн/л;
  • А-92 — 52,51 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,44 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,54 грн/л.

Напомним, управление туризма проанализировало заявки на бронирование и установило, что количество желающих отдохнуть в Одесской области значительно превышает ожидания. Особо популярным среди туристов стал Измаильский район. Решается вопрос с пробками на трассе Одесса — Рени для удобства проезда легкового транспорта.

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Одесская ОГА
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