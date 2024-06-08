Пробки и очереди на трассе Одесса — Рени: где водителям придется задержаться

Стоит поторопиться с выездом за границу — на трассе Одесса — Рени собираются пробки
На трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой сегодня утром, 8 июня. Стоит отметить, что сейчас их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на двух КПП уже зафиксированы очереди из желающих уехать за границу.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Большом Дальнике, деревне Мирное, Маяки и перед КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около трех километров. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом небольшая очередь.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что свидетельствует о затрудненном движении.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, Зари, Татарбунар и села Кирнички. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска очередей нет.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на подъезде к городу. На картах этот участок обозначен оранжевым цветом.
Цены на горючее
На автозаправочных станциях (АЗС) Украины цены почти на все виды горючего остаются стабильными. Однако стоимость дизтоплива снизилась на одну копейку.
По данным мониторингового сайта, 8 июня средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,65 грн/л;
- А-95 — 55,98 грн/л;
- А-92 — 52,51 грн/л;
- дизельное топливо — 52,44 грн/л;
- сжиженный газ — 26,54 грн/л.
Напомним, управление туризма проанализировало заявки на бронирование и установило, что количество желающих отдохнуть в Одесской области значительно превышает ожидания. Особо популярным среди туристов стал Измаильский район. Решается вопрос с пробками на трассе Одесса — Рени для удобства проезда легкового транспорта.
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