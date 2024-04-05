Стоит поспешить с выездом в соседние страны — пробки на трассе Одесса-Рени

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

Утром пятницы, 5 апреля, наблюдаются небольшие пробки на выезде из областного центра, а также на нескольких участках международной трассы Одесса — Рени. В направлении молдавской границы скопления машин не значимы, и ситуация на дороге остается под контролем. Проезд к границе с Румынией также не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки —Удобное" есть пробки на выезде из Одессы, а также в районе Маяк и на КПП, который размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются. Путешествие в Паланку продлится сегодня утром чуть больше часа.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На контрольном пункте пропуска "Староказачье" наблюдается значительная очередь на пересечение границы. Скопление машин может достигать длины более двух километров.

Пробки на Старокозачьем. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксированы скопления машин в пределах Сараты, Татарбунар, Измаила и Сафьян. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, будет составлять 4 часа 5 минут. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы и составляет 5 часов 27 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

На автозаправочных станциях снова обновили цены на горючее. По сравнению с четвергом больше всего подорожал бензин марки А-92 — его стоимость выросла на 10 копеек. В то же время, цена на автогаз уже несколько дней подряд не меняется.

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