Стоит поспешить с выездом в соседние страны — пробки на трассе Одесса-Рени
Утром пятницы, 5 апреля, наблюдаются небольшие пробки на выезде из областного центра, а также на нескольких участках международной трассы Одесса — Рени. В направлении молдавской границы скопления машин не значимы, и ситуация на дороге остается под контролем. Проезд к границе с Румынией также не затруднен.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки —Удобное" есть пробки на выезде из Одессы, а также в районе Маяк и на КПП, который размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются. Путешествие в Паланку продлится сегодня утром чуть больше часа.
Пробки по направлению Старокозачьего
На контрольном пункте пропуска "Староказачье" наблюдается значительная очередь на пересечение границы. Скопление машин может достигать длины более двух километров.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксированы скопления машин в пределах Сараты, Татарбунар, Измаила и Сафьян. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, будет составлять 4 часа 5 минут. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы и составляет 5 часов 27 минут.
Цены на горючее
На автозаправочных станциях снова обновили цены на горючее. По сравнению с четвергом больше всего подорожал бензин марки А-92 — его стоимость выросла на 10 копеек. В то же время, цена на автогаз уже несколько дней подряд не меняется.
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