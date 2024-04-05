Варто поспішити з виїздом до сусідніх країн — затори на трасі Одеса-Рені

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

На ранок п'ятниці, 5 квітня, спостерігаються невеликі затори на виїзді з обласного центру, а також на декількох ділянках міжнародної траси Одеса — Рені. У напрямку молдовського кордону скупчення машин не є значущими, і ситуація на дорозі залишається під контролем. Проїзд до кордону з Румунією також не ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори на виїзді з Одеси, а також у районі Маяк та на КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються. Подорож до Паланки триватиме сьогодні зранку трохи більше години.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На контрольному пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається значна черга на перетин кордону. Скупчення машин може досягати довжини більше двох кілометрів.

Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунар, Ізмаїлу та Саф'ян. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 5 хвилин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови та становить 5 годин 27 хилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях знову оновили ціни на пальне. Порівнянно з четвергом, найбільше здорожчав бензин марки А-92 — його вартість зросла на 10 копійок. Водночас ціна на автогаз вже декілька днів поспіль не змінюється.

Цікаве водіям

Раніше ми писали, що для власної ж безпеки водії повинні добре дбати про стан гальмівної системи своїх автомобілів. Які гальмівні колодки краще вибрати, як часто їх потрібно міняти та ознаки того, що експлуатаційний термін цієї деталі вже вийшов.



Також ми писали, що змінилися ціни на ремонт автомобілів в Україні у 2024 році. Згідно з даними експертів Інституту досліджень авторинку спільно з RemOnline, середній чек на СТО України зараз становить 6 022 грн.