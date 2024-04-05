Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Варто поспішити з виїздом до сусідніх країн — затори на трасі Одеса-Рені arrow

Варто поспішити з виїздом до сусідніх країн — затори на трасі Одеса-Рені

5 квітня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Варто поспішити з виїздом до сусідніх країн — затори на трасі Одеса-Рені
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На ранок п'ятниці, 5 квітня, спостерігаються невеликі затори на виїзді з обласного центру, а також на декількох ділянках міжнародної траси Одеса — Рені. У напрямку молдовського кордону скупчення машин не є значущими, і ситуація на дорозі залишається під контролем. Проїзд до кордону з Румунією також не ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затори на виїзді з Одеси, а також у районі Маяк та на КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються. Подорож до Паланки триватиме сьогодні зранку трохи більше години.

Варто поспішити з виїздом до сусідніх країн — затори на трасі Одеса-Рені - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На контрольному пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається значна черга на перетин кордону. Скупчення машин може досягати довжини більше двох кілометрів.

Варто поспішити з виїздом до сусідніх країн — затори на трасі Одеса-Рені - фото 2
Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунар, Ізмаїлу та Саф'ян. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 5 хвилин. Також є альтернативний маршрут,  який майже повністю пролягає територією Молдови та становить 5 годин 27 хилин.

Варто поспішити з виїздом до сусідніх країн — затори на трасі Одеса-Рені - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях знову оновили ціни на пальне.  Порівнянно з четвергом, найбільше здорожчав бензин марки А-92 — його вартість зросла на 10 копійок. Водночас ціна на автогаз вже декілька днів поспіль не змінюється.

Цікаве водіям

Раніше ми писали, що для власної ж безпеки водії повинні добре дбати про стан гальмівної системи своїх автомобілів. Які гальмівні колодки краще вибрати, як часто їх потрібно міняти та ознаки того, що експлуатаційний термін цієї деталі вже вийшов.

Також ми писали, що  змінилися ціни на ремонт автомобілів в Україні у 2024 році. Згідно з даними експертів Інституту досліджень авторинку спільно з RemOnline, середній чек на СТО України зараз становить 6 022 грн.

Одеса
Молдова
Румунія
дороги
Одеська область
затори
Новини Одеси
автомобіль
черги

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста