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Стоит садиться за руль сейчас — какая ситуация на международных трассах Одесчины

11 марта 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Стоит садиться за руль сейчас — какая ситуация на международных трассах Одесчины
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На международной трассе Одесса — Рени по состоянию на утро 11 марта, наблюдаются незначительные пробки на нескольких участках. До Молдавской границы существует скопление машин на выезде из областного центра. На юге региона пробки не наблюдаются, поэтому проезд до Румынии не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы, а также большое скопления машин в пределах Нижнеднестровского природного парка и молдавского КПП. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 5 минут.

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Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается незначительное скопление машин в пределах Измаила. Путешествие на дунайскую границу продлится в понедельник утром около четырех часов.

Стоит садиться за руль сейчас — какая ситуация на международных трассах Одесчины - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

Напомним, что на понедельник, 11 марта, цены на бензин, дизель и автогаз остались на уровне предыдущих дней. На сегодняшний день топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Больше об авто

Также мы писали, что компания Hyundai отзывает в США более 186 тыс. седанов Elantra 2015-2016 модельных лет из-за того, что у них могут выйти из строя защелки багажника. Если это произойдет, его невозможно открыть изнутри с помощью аварийной системы, а также крышку багажника становится труднее открывать снаружи.

Добавим, что мы также рассказывали, как предотвратить появление ржавчины на машине. Она не только делает автомобиль непривлекательным, но и может нанести значительный ущерб кузову и другим деталям транспортного средства. Существует несколько способов предотвратить распространение ржавчины.

 

Одесса
Молдова
КПП
Румыния
дороги
Одесская область
електронная очередь

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