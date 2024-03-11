Варто сідати за кермо зараз — яка ситуація на міжнародних трасах Одещини

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

На міжнародній трасі Одеса — Рені станом на ранок 11 березня, спостерігаються незначні затори на декількох ділянках. До Молдовського кордону наразі існує скупчення машин на виїзді з обласного центру. На півдні регіону затори не спостерігаються, тож проїзд до Румунії не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси, а також велике скупчення машин у межах Нижньодністровського природного парку та молдавського КПП. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 5 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається незначне скупчення машин у межах Ізмаїлу. Подорож до дунайського кордону триватиме в понеділок вранці близько чотирьох годин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Нагадаємо, що станом на понеділок, 11 березня, ціни на бензин, дизель та автогаз залишились на рівні попередніх днів. Станом на сьогодні пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Більше про авто

Також ми писали, що компанія Hyundai відкликає в США понад 186 тис. седанів Elantra 2015-2016 модельних років через те, що у них можуть вийти з ладу защіпки багажника. Якщо це станеться, його неможливо відчинити зсередини за допомогою аварійної системи, також кришку багажника стає важче відкривати ззовні.

Додамо, що ми також розповідали, як запобігти появі іржі на машині. Вона не лише робить автомобіль непривабливим, але й може завдати значної шкоди кузова та іншим деталям транспортного засобу. Існує кілька способів запобігти поширенню іржі.