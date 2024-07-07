Как добраться до Румынии и Молдовы сегодня вечером

Стоит садиться за руль сейчас — какая ситуация на трассе Одесса — Рени
На трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в воскресенье вечером, 7 июля. Стоит отметить, что их размеры не значительны. Кроме этого, зафиксированы небольшие очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки небольшое скопление автотранспорта наблюдается и перед КПП, расположенным в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около километра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом тоже небольшая очередь.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, свидетельствующий о не затрудненном движении.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунар и Измаила. Однако следует отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик. На самом паромном пункте пропуска есть очередь.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.
Цены на горючее
На украинских АЗС цены на горючее не изменились. Стоимость бензина всех марок, а также дизельного горючего и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.
По данным мониторингового портала, 7 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
A-95+ — 60,04 грн/л;
А-95 — 56,50 грн/л;
А-92 — 53,50 грн/л;
дизельное топливо — 52,67 грн/л;
сжиженный газ — 26,60 грн/л.
Напомним, в Одесской области планируется устроить новый пункт пропуска через государственную границу в Болградском районе. Уже были заключены два договора с подрядчиком на разработку проектной документации, которые оценили более чем в 2 миллиона гривен.
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