Стоит садиться за руль сейчас — ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени
Локальные пробки сегодня, 29 апреля, наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении границы с Молдовой. Стоит отметить, что сейчас их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на пункте пропуска Старокозаче собралась большая очередь желающих выехать в соседнюю страну.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Большом Дальнике, в районе Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там пробка уже достигает около трех километров. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и красным цветом. Путешествие в Паланку в понедельник утром будет длиться чуть дольше 1 часа.
Пробки по направлению Старокозачьего
На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень усложненное движение.
Пробки на Орловке
А вот на международной трассе Одесса — Рени на отрезке, что дальше за Паланкой, пробок не зафиксировано. В Румынию дорога свободна и продлится сегодня утром чуть более 4 часов.
Цены на горючее
Цены на топливо на украинских АЗС за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.
По данным мониторингового сайта, 29 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 58,68 грн/л;
- А-95 — 55,18 грн/л;
- А-92 — 52,09 грн/л;
- дизельное топливо — 54,16 грн/л;
- сжиженный газ — 27,63 грн/л.
Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.
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