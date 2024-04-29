Стоит садиться за руль сейчас — ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

Локальные пробки сегодня, 29 апреля, наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении границы с Молдовой. Стоит отметить, что сейчас их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на пункте пропуска Старокозаче собралась большая очередь желающих выехать в соседнюю страну.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в Большом Дальнике, в районе Маяков и КПП, которая находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там пробка уже достигает около трех километров. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и красным цветом. Путешествие в Паланку в понедельник утром будет длиться чуть дольше 1 часа.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень усложненное движение.

Очередь на КПП "Староказачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

А вот на международной трассе Одесса — Рени на отрезке, что дальше за Паланкой, пробок не зафиксировано. В Румынию дорога свободна и продлится сегодня утром чуть более 4 часов.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

Цены на топливо на украинских АЗС за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 29 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 58,68 грн/л;

А-95 — 55,18 грн/л;

А-92 — 52,09 грн/л;

дизельное топливо — 54,16 грн/л;

сжиженный газ — 27,63 грн/л.

Напомним, в Одесской области снова вернулись к идее построить новый участок трассы Одесса — Рени в обход Молдовы. Только на разработку проектно-сметной документации готовы потратить около 35 млн грн.