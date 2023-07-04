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Стоит выйти на прогулку: какой будет погода в Одессе

4 июля 2023 06:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 4 июля.
Женщина ходит по центру города. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня утром в Одессе небо будет в плену облаков, но во второй половине дня полностью от них очистится. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Возможны кратковременные осадки.
  • Ветер юго-западный, 1-3 м/с.
  • Температура ночью 22-24°С, днем ​​24-27°С.
  • Температура морской воды 21-23°С
  • Атмосферное давление – 761 мм рт. ст.
  • Влажность – 70%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Местами возможна облачность.
  • Без осадков.
  • Ветер западный 2-7 м/с.
  • Температура ночью 17-20°С, днем ​​25-31°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

4 июля по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях продолжатся грозовые дожди.

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