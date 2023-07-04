Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 4 июля.

Женщина ходит по центру города. Фото: Новини.LIVE

Сегодня утром в Одессе небо будет в плену облаков, но во второй половине дня полностью от них очистится. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Возможны кратковременные осадки.

Ветер юго-западный, 1-3 м/с.

Температура ночью 22-24°С, днем ​​24-27°С.

Температура морской воды 21-23°С

Атмосферное давление – 761 мм рт. ст.

Влажность – 70%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Местами возможна облачность.

Без осадков.

Ветер западный 2-7 м/с.

Температура ночью 17-20°С, днем ​​25-31°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

4 июля по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях продолжатся грозовые дожди.