Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 4 июля.

Стоит выйти на прогулку: какой будет погода в Одессе
4 июля 2023 06:30
Женщина ходит по центру города. Фото: Новини.LIVE
Сегодня утром в Одессе небо будет в плену облаков, но во второй половине дня полностью от них очистится. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Возможны кратковременные осадки.
- Ветер юго-западный, 1-3 м/с.
- Температура ночью 22-24°С, днем 24-27°С.
- Температура морской воды 21-23°С
- Атмосферное давление – 761 мм рт. ст.
- Влажность – 70%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Местами возможна облачность.
- Без осадков.
- Ветер западный 2-7 м/с.
- Температура ночью 17-20°С, днем 25-31°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
4 июля по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях продолжатся грозовые дожди.