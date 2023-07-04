Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 липня

Жінка прогулюється центром міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні вранці в Одесі небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Можливі короткочасні опади.

Вітер південно-західний 1-3 м/с.

Температура вночі 22-24°С, вдень 24-27°С.

Температура морської води 21-23°С

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 70%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Місцями можлива хмарність.

Без опадів.

Вітер західний 2-7 м/с.

Температура вночі 17-20°С, вдень 25-31°С.

На автошляхах області видимість добра.

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Прогноз погоди в Україні

4 липня по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях продовжаться грозові дощі.