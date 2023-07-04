Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 липня

Варто вийти на прогулянку: якою буде погода в Одесі сьогодні
4 липня 2023 06:30
Жінка прогулюється центром міста. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні вранці в Одесі небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Прогноз погоди в Одесі
- Можливі короткочасні опади.
- Вітер південно-західний 1-3 м/с.
- Температура вночі 22-24°С, вдень 24-27°С.
- Температура морської води 21-23°С
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 70%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Місцями можлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер західний 2-7 м/с.
- Температура вночі 17-20°С, вдень 25-31°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
4 липня по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях продовжаться грозові дощі.