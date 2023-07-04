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Варто вийти на прогулянку: якою буде погода в Одесі сьогодні

4 липня 2023 06:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 4 липня
Жінка прогулюється центром міста. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні вранці в Одесі небо буде знаходитися у полоні хмар, але у другій половині дня повністю від них очиститься. Опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Можливі короткочасні опади.
  • Вітер південно-західний 1-3 м/с.
  • Температура вночі 22-24°С, вдень 24-27°С.
  • Температура морської води 21-23°С
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 70%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Місцями можлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер західний 2-7 м/с.
  • Температура вночі 17-20°С, вдень 25-31°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

4 липня по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях продовжаться грозові дощі.

 

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