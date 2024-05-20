Девушка прикрывается от солнца. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 20 мая, будет солнечной и теплой. Утро начнется с прохладных +11 °C, но после обеда повысится до +20 °C. Так что стоит выйти на прогулку в парк или к морю.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +10...+14 °C, днем +17...+20 °C.

Температура морской воды +15...+17 °C.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +7...+12 °C, днем +18...+23 °C, местами до +25 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно высокой, а в прибрежных районах повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, а именно в таких городах: Измаил, Болград, Сарата, Раздельная, Сербка, Затишье, Любашевка.

Погода в Украине 20 мая

Завтра ожидается облачная погода в западных областях, а кратковременные дожди, возможно, с грозами, пройдут на западе, севере и в центре. В южной части и на востоке прогнозируется преимущественно солнечная погода без существенных осадков. В ближайшую ночь прохладнее всего будет в западных областях, в Луганской области и на побережьях морей — +7...+11 °C. В целом предполагается +10...+12°C. В течение завтрашнего дня в Украине ожидается +20...+25 °C.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, мир сталкивается с нехваткой полезных ископаемых, необходимых для производства электромобилей, ветряных турбин, солнечных панелей и других экологически чистых энергетических технологий. К 2035 году производство будет удовлетворять только 70% мирового спроса на медь и 50% спроса на литий.