Стоит выйти на прогулку – погода сегодня порадует одесситов солнцем
Погода в Одессе сегодня, 20 мая, будет солнечной и теплой. Утро начнется с прохладных +11 °C, но после обеда повысится до +20 °C. Так что стоит выйти на прогулку в парк или к морю.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +10...+14 °C, днем +17...+20 °C.
- Температура морской воды +15...+17 °C.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +7...+12 °C, днем +18...+23 °C, местами до +25 °C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно высокой, а в прибрежных районах повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, а именно в таких городах: Измаил, Болград, Сарата, Раздельная, Сербка, Затишье, Любашевка.
Погода в Украине 20 мая
Завтра ожидается облачная погода в западных областях, а кратковременные дожди, возможно, с грозами, пройдут на западе, севере и в центре. В южной части и на востоке прогнозируется преимущественно солнечная погода без существенных осадков. В ближайшую ночь прохладнее всего будет в западных областях, в Луганской области и на побережьях морей — +7...+11 °C. В целом предполагается +10...+12°C. В течение завтрашнего дня в Украине ожидается +20...+25 °C.
Напомним, мир сталкивается с нехваткой полезных ископаемых, необходимых для производства электромобилей, ветряных турбин, солнечных панелей и других экологически чистых энергетических технологий. К 2035 году производство будет удовлетворять только 70% мирового спроса на медь и 50% спроса на литий.
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