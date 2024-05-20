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Стоит выйти на прогулку – погода сегодня порадует одесситов солнцем

20 мая 2024 05:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе сегодня
Девушка прикрывается от солнца. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 20 мая, будет солнечной и теплой. Утро начнется с прохладных +11 °C, но после обеда повысится до +20 °C. Так что стоит выйти на прогулку в парк или к морю.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +10...+14 °C, днем +17...+20 °C.
  • Температура морской воды +15...+17 °C.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
Стоит выйти на прогулку — погода сегодня обрадует одесситов солнцем - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +7...+12 °C, днем +18...+23 °C, местами до +25 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Стоит выйти на прогулку — погода сегодня порадует одесситов солнцем - фото 2
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно высокой, а в прибрежных районах повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, а именно в таких городах: Измаил, Болград, Сарата, Раздельная, Сербка, Затишье, Любашевка.

Погода в Украине 20 мая

Завтра ожидается облачная погода в западных областях, а кратковременные дожди, возможно, с грозами, пройдут на западе, севере и в центре. В южной части и на востоке прогнозируется преимущественно солнечная погода без существенных осадков. В ближайшую ночь прохладнее всего будет в западных областях, в Луганской области и на побережьях морей — +7...+11 °C. В целом предполагается +10...+12°C. В течение завтрашнего дня в Украине ожидается +20...+25 °C.

Стоит выйти на прогулку — погода сегодня обрадует одесситов солнцем - фото 3
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, мир сталкивается с нехваткой полезных ископаемых, необходимых для производства электромобилей, ветряных турбин, солнечных панелей и других экологически чистых энергетических технологий. К 2035 году производство будет удовлетворять только 70% мирового спроса на медь и 50% спроса на литий.

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