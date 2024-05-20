Дівчина прикривається від сонця. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 20 травня, буде сонячною та теплою. Ранок почнеться з прохолодних +11 °C, але після обіду підвищиться до +20 °C. Тож варто вийти на прогулянку в парк чи до моря.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +10...+14 °C, вдень +17...+20 °C.

Температура морської води +15...+17 °C.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +7...+12 °C, вдень +18...+23 °C, місцями до +25 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть переважно високій, а в прибережних районах підвищеній ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, а саме у таких містах: Ізмаїл, Болград, Сарата, Роздільна, Сербка, Затишшя, Любашівка.

Погода в Україні 20 травня

Завтра очікується хмарна погода у західних областях, а короткочасні дощі, можливо з грозами, пройдуть на заході, півночі та в центрі. У південній частині та на сході прогнозують переважно сонячну погоду без істотних опадів. Найближчої ночі найпрохолодніше буде у західних областях, на Луганщині та на узбережжях морів — +7...+11 °C. Загалом передбачається +10...+12 °C. А протягом завтрашнього дня в Україні очікується +20...+25 °C.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, світ стикається з нестачею корисних копалин, необхідних для виробництва електромобілів, вітряних турбін, сонячних панелей та інших екологічно чистих енергетичних технологій. До 2035 року виробництво буде задовольняти лише 70% світового попиту на мідь та 50% попиту на літій.