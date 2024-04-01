Прогноз погоды в Одессе - 1 апреля.

Одесское побережье. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 1 апреля, будет ясной, теплой и солнечной. Осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +20 °С днем и +10 °С ночью. Ветер переменных южный.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Утром ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура составляет +10 °C. Ветер южный — 3 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составляет +19 °C. Ветер южный — 4 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха будет +17 °C. Ветер южный — до 3 м/с.

Восход: 1 апреля солнце взошло в 06:35.

Заход: 1 апреля солнце будет заходить в 19:26.

Продолжительность светового дня: 12 часов и 50 минут.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +5...+10 °C, днем +22...+27 °C, в прибрежной зоне +13...+15 °C.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 1 апреля

Погода в Украине сегодня, 1 апреля, будет жаркой. Температура воздуха повысится до +26 °С. Однако в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях местами дождь.