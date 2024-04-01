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Стоит выйти на прогулку – синоптики дали прогноз погоды в Одессе

1 апреля 2024 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе - 1 апреля.
Одесское побережье. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 1 апреля, будет ясной, теплой и солнечной. Осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +20 °С днем и +10 °С ночью. Ветер переменных южный.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утром ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура составляет +10 °C. Ветер южный — 3 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составляет +19 °C. Ветер южный — 4 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха будет +17 °C. Ветер южный — до 3 м/с.

Восход: 1 апреля солнце взошло в 06:35.
Заход: 1 апреля солнце будет заходить в 19:26.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 50 минут.

Стоит выйти на прогулку - синоптики дали прогноз погоды в Одессе - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер южный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +5...+10 °C, днем +22...+27 °C, в прибрежной зоне +13...+15 °C.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Стоит выйти на прогулку - синоптики дали прогноз погоды в Одессе - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 1 апреля

Погода в Украине сегодня, 1 апреля, будет жаркой. Температура воздуха повысится до +26 °С. Однако в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях местами дождь.

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