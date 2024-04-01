Прогноз погоды в Одессе - 1 апреля.

Стоит выйти на прогулку – синоптики дали прогноз погоды в Одессе
Погода в Одессе сегодня, 1 апреля, будет ясной, теплой и солнечной. Осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +20 °С днем и +10 °С ночью. Ветер переменных южный.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Утром ожидается пасмурная погода, без осадков. Температура составляет +10 °C. Ветер южный — 3 м/с.
День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составляет +19 °C. Ветер южный — 4 м/с.
Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха будет +17 °C. Ветер южный — до 3 м/с.
Восход: 1 апреля солнце взошло в 06:35.
Заход: 1 апреля солнце будет заходить в 19:26.
Продолжительность светового дня: 12 часов и 50 минут.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +5...+10 °C, днем +22...+27 °C, в прибрежной зоне +13...+15 °C.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине 1 апреля
Погода в Украине сегодня, 1 апреля, будет жаркой. Температура воздуха повысится до +26 °С. Однако в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях местами дождь.
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