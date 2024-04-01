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Варто вийти на прогулянку — синоптики дали прогноз погоди в Одесі

1 квітня 2024 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі, - 1 квітня.
Одеське узбережжя. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 1 квітня, буде ясною, теплою та сонячною. Опадів не очікується. Температура повітря підніметься до +20 °С вдень і +10 °С вночі. Вітер південний. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується похмура погода, без опадів. Температура становитиме +10 °C. Вітер південний — 3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +19 °C.  Вітер південний — 4 м/с. 

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +17 °C. Вітер південний — до 3 м/с. 

Схід сонця: 1 квітня сонце зійшло о 06:35.
Захід сонця: 1 квітня сонце заходитиме о 19:26.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 50 хвилини.

Варто вийти на прогулянку — синоптики дали прогноз погоди в Одесі - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі +5...+10 °C, вдень +22...+27 °C, в прибережній зоні +13...+15 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Варто вийти на прогулянку — синоптики дали прогноз погоди в Одесі - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 1 квітня

Погода в Україні сьогодні, 1 квітня, буде спекотною. Температура повітря підвищиться до +26 °С. Однак у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях місцями дощ.

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