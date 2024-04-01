Прогноз погоди в Одесі, - 1 квітня.

Варто вийти на прогулянку — синоптики дали прогноз погоди в Одесі
Погода в Одесі сьогодні, 1 квітня, буде ясною, теплою та сонячною. Опадів не очікується. Температура повітря підніметься до +20 °С вдень і +10 °С вночі. Вітер південний.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: зранку очікується похмура погода, без опадів. Температура становитиме +10 °C. Вітер південний — 3 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +19 °C. Вітер південний — 4 м/с.
Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +17 °C. Вітер південний — до 3 м/с.
Схід сонця: 1 квітня сонце зійшло о 06:35.
Захід сонця: 1 квітня сонце заходитиме о 19:26.
Тривалість світлового дня: 12 годин і 50 хвилини.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південний, 7-12 м/с.
- Температура вночі +5...+10 °C, вдень +22...+27 °C, в прибережній зоні +13...+15 °C.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні 1 квітня
Погода в Україні сьогодні, 1 квітня, буде спекотною. Температура повітря підвищиться до +26 °С. Однак у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях місцями дощ.
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