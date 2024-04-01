Прогноз погоди в Одесі, - 1 квітня.

Одеське узбережжя. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 1 квітня, буде ясною, теплою та сонячною. Опадів не очікується. Температура повітря підніметься до +20 °С вдень і +10 °С вночі. Вітер південний.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується похмура погода, без опадів. Температура становитиме +10 °C. Вітер південний — 3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +19 °C. Вітер південний — 4 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +17 °C. Вітер південний — до 3 м/с.

Схід сонця: 1 квітня сонце зійшло о 06:35.

Захід сонця: 1 квітня сонце заходитиме о 19:26.

Тривалість світлового дня: 12 годин і 50 хвилини.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі +5...+10 °C, вдень +22...+27 °C, в прибережній зоні +13...+15 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 1 квітня

Погода в Україні сьогодні, 1 квітня, буде спекотною. Температура повітря підвищиться до +26 °С. Однак у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях місцями дощ.