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Стоит выйти на прогулку — синоптики поделились, какой будет погода в Одессе в субботу

11 мая 2024 05:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Погода в Одессе и области сегодня:11 мая
В Одессе ожидается хорошая погода в субботу, 11 мая. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе сегодня, 11 мая, погода ожидается идеальная для прогулок — будет тепло и без осадков. Температура воздуха будет составлять до +21 °С днем и +11 °С ночью, однако в области возможен заморозок на поверхности почвы.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно, преимущественно солнечно.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер западный, до 4м/с.
  • Температура ночью +10°С...+12°С, днем +19°С...+21°С.
  • Температура морской воды +14°С...+15°С.
Погода в Одессе 11 мая
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +5°С...+10°С, днем +17°С...+22°С.
  • Местами на поверхности грунта заморозки 0°С...+2°С,
  • На автодорогах области видимость добра.
Погода в Одесской области 11 мая
Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 11 мая

В ближайшее время в Украине не предполагается значительное потепление. Погода в Украине сегодня, 11 мая, ожидается прохладная, местами возможны осадки.

Максимальная температура воздуха в Украине составит +13...+18°С. На юге и Закарпатье до +22 °С. Небольшие дожди возможны на западе, в центре и на востоке страны.

Погода в Украине 11 мая
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко предупредила о возможных заморозках в Украине. Похолодание могут охватить западные, северные области и Винницкую область.

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