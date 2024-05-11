Погода в Одессе и области сегодня:11 мая

Стоит выйти на прогулку — синоптики поделились, какой будет погода в Одессе в субботу
В Одессе сегодня, 11 мая, погода ожидается идеальная для прогулок — будет тепло и без осадков. Температура воздуха будет составлять до +21 °С днем и +11 °С ночью, однако в области возможен заморозок на поверхности почвы.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно, преимущественно солнечно.
- Без существенных осадков.
- Ветер западный, до 4м/с.
- Температура ночью +10°С...+12°С, днем +19°С...+21°С.
- Температура морской воды +14°С...+15°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Переменная облачность.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +5°С...+10°С, днем +17°С...+22°С.
- Местами на поверхности грунта заморозки 0°С...+2°С,
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине 11 мая
В ближайшее время в Украине не предполагается значительное потепление. Погода в Украине сегодня, 11 мая, ожидается прохладная, местами возможны осадки.
Максимальная температура воздуха в Украине составит +13...+18°С. На юге и Закарпатье до +22 °С. Небольшие дожди возможны на западе, в центре и на востоке страны.
Ранее мы писали, что народный синоптик Наталья Диденко предупредила о возможных заморозках в Украине. Похолодание могут охватить западные, северные области и Винницкую область.
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