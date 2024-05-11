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Варто вийти на прогулянку — синоптики поділились, якою буде погода в Одесі у суботу

11 травня 2024 05:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Погода в Одесі і області сьогодні:11 травня
В Одесі очікується гарна погода у суботу, 11 травня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі сьогодні, 11 травня, погода очікується ідеальна для прогулянок — буде тепло та без опадів. Температура повітря становитиме до +21 °С вдень і +11 °С вночі, однак в області можливий заморозок на поверхні ґрунту. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність, переважно сонячно.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер західний, до 4м/с.
  • Температура вночі +10°С ...+12°С, вдень +19°С...+21°С.
  • Температура морської води +14°С ...+15°С.
Погода в Одесі 11 травня
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів. 
  • Вітер північний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +5°С...+10°С, вдень +17°С...+22°С.
  • Місцями на поверхні ґрунту заморозок 0°С...+2°С,
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода в Одеській області 11 травня
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 11 травня

Найближчим часом в Україні не передбачається значного потепління.  Погода в Україні сьогодні, 11 травня, очікується прохолодна, подекуди можливі опади.

Максимальна температура повітря в Україні становитиме +13...+18 °С. На півдні та на Закарпатті до +22 °С. Невеликі дощі ймовірні на заході, у центрі та на сході країни.

Погода в Україні 11 травня
Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що народний синоптик Наталка Діденко попередила про можливі заморозки в Україні. Похолодання можуть охопити західні, північні області та у Вінниччину.

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