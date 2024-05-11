Погода в Одесі і області сьогодні:11 травня

В Одесі очікується гарна погода у суботу, 11 травня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 11 травня, погода очікується ідеальна для прогулянок — буде тепло та без опадів. Температура повітря становитиме до +21 °С вдень і +11 °С вночі, однак в області можливий заморозок на поверхні ґрунту.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.



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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність, переважно сонячно.

Без істотних опадів.

Вітер західний, до 4м/с.

Температура вночі +10°С ...+12°С, вдень +19°С...+21°С.

Температура морської води +14°С ...+15°С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі +5°С...+10°С, вдень +17°С...+22°С.

Місцями на поверхні ґрунту заморозок 0°С...+2°С,

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 11 травня

Найближчим часом в Україні не передбачається значного потепління. Погода в Україні сьогодні, 11 травня, очікується прохолодна, подекуди можливі опади.



Максимальна температура повітря в Україні становитиме +13...+18 °С. На півдні та на Закарпатті до +22 °С. Невеликі дощі ймовірні на заході, у центрі та на сході країни.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що народний синоптик Наталка Діденко попередила про можливі заморозки в Україні. Похолодання можуть охопити західні, північні області та у Вінниччину.