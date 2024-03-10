Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 10 березня 2024 року.

Люди в гуляют в городе. Фото: Новини:LIVE

Погода в Одессе сегодня, 10 марта, обрадует жителей города солнечным днем. Температура воздуха будет составлять +10 °С днем и +2 °С ночью. Осадков не ожидается. Морская вода — +5 °С...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Солнечно.

Без осадков.

Температура ночью 0...+2°С, днем +8...+10°С.

Ветер юго-западный, 5-6 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура -2...+3°С, днем +4...+12°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 10 марта

В воскресенье, 10 марта, осадков не ожидается, за исключением небольшого дневного дождя в отдельных районах Закарпатья, а также местами небольшого мокрого снега и дождя в северо-восточных, восточных областях и в горных районах Карпат.

В западных и южных областях в ночное время и утром возможен туман. Ветер будет дуть сначала с юго-востока, затем поворачивая на северо-восток, со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха составит -5 °C, в Карпатах местами до -9°C, а днем температура будет колебаться в пределах +4… +9°C. В западных и юго-западных областях ожидается до +12°C, а на востоке и северо-востоке страны до +5°C.

Напомним, в воскресенье, 10 марта, украинцев ожидает потепление. Температура воздуха в разных областях составит от +5 до +10 °C. Однако уже с понедельника следует ожидать ухудшения погодных условий: будут идти дожди со снегом.