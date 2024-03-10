Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Следует выйти на прогулку — синоптики рассказали, какой будет погода сегодня arrow

Следует выйти на прогулку — синоптики рассказали, какой будет погода сегодня

10 марта 2024 07:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 10 березня 2024 року.
Люди в гуляют в городе. Фото: Новини:LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 10 марта, обрадует жителей города солнечным днем. Температура воздуха будет составлять +10 °С днем и +2 °С ночью. Осадков не ожидается. Морская вода — +5 °С...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Солнечно.
  • Без осадков.
  • Температура ночью 0...+2°С, днем +8...+10°С.
  • Ветер юго-западный, 5-6 м/с.
Стоит выйти на прогулку – синоптики рассказали, какой будет погода сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
  • Температура -2...+3°С, днем +4...+12°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Стоит выйти на прогулку – синоптики рассказали, какой будет погода сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 10 марта

В воскресенье, 10 марта, осадков не ожидается, за исключением небольшого дневного дождя в отдельных районах Закарпатья, а также местами небольшого мокрого снега и дождя в северо-восточных, восточных областях и в горных районах Карпат.

В западных и южных областях в ночное время и утром возможен туман. Ветер будет дуть сначала с юго-востока, затем поворачивая на северо-восток, со скоростью 5-10 м/с. 

Ночью температура воздуха составит -5 °C, в Карпатах местами до -9°C, а днем температура будет колебаться в пределах +4… +9°C.  В западных и юго-западных областях ожидается до +12°C, а на востоке и северо-востоке страны до +5°C.

Напомним, в воскресенье, 10 марта, украинцев ожидает потепление. Температура воздуха в разных областях составит от +5 до +10 °C. Однако уже с понедельника следует ожидать ухудшения погодных условий: будут идти дожди со снегом.

погода
Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
синоптик
Новости Одессы
погода в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского