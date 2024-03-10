Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 10 березня 2024 року.

Варто вийти на прогулянку — синоптики розказали, якою буде погода сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 10 березня, порадує мешканців міста сонячним днем. Температура повітря становитиме +10 °С вдень і +2 °С вночі. Опадів не очікується. Морська вода — +5 °С...+6 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Сонячно.
- Без опадів.
- Температура вночі 0...+2 °С, вдень +8...+10 °С.
- Вітер південно-західний, 5.6 м/с.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
- Температура -2...+3 °С, вдень +4...+12°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 10 березня
В неділю, 10 березня, опадів не очікується, за винятком невеликого денного дощу в окремих районах Закарпаття, а також місцями невеликого мокрого снігу та дощу у північно-східних, східних областях та у гірських районах Карпат.
У західних та південних областях у нічний час та вранці можливий туман. Вітер буде дути спочатку з південного сходу, потім повертаючи на північний схід, зі швидкістю 5-10 м/с.
Вночі температура повітря становитиме -5 °C, у Карпатах місцями до -9 °C, а вдень температура коливатиметься в межах +4…+9 °C. У західних та південно-західних областях очікується до +12 °C, а на сході та північному сході країни до +5 °C.
Нагадаємо, у неділю, 10 березня, на українців очікує потепління. Температура повітря в різних областях складатиме від +5 до +10 °C. Проте уже з понеділка слід очікувати погіршення погодних умов: будуть дощі зі снігом.
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