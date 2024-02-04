Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Стоит уехать в ближайшие часы — что известно об очередях на границах Одесчины arrow

Стоит уехать в ближайшие часы — что известно об очередях на границах Одесчины

4 февраля 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Стоит уехать в ближайшие часы — что известно об очередях на границах Одесчины
Пробки у молдавской границы. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на утро 4 февраля появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса — Рени в сторону Молдовы наблюдаются незначительные пробки в пределах обоих пограничных пунктов. В Румынию движение также не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробки есть возле национального парка и КПП. Кроме того, краснеет дорога и на выезде из Одессы. Дорога до Паланки займет сегодня 1 час 2 минуты.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар, также есть пробка возле КПП "Удобное", однако они не влияют на трафик. Дорога к дунайской границе займет менее четырех часов.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, что, по словам экспертов, в феврале 2024 года рынок горючего должен быть стабильным. Риск того, что цены на бензин или дизтопливо изменятся, существует, однако в следующем месяце он должен быть минимальным.

Также мы рассказывали о том, что в Украину вернулся обновленный седан Hyundai Sonata. Обновленное девятое поколение Hyundai Sonata предлагает пользователям семейных автомобилей новый спортивный образ.

Одесса
Молдова
граница
КПП
Румыния
Одесская область
Новости Одессы
очереди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме