Стоит уехать в ближайшие часы — что известно об очередях на границах Одесчины

Пробки у молдавской границы. Фото: скриншот

По состоянию на утро 4 февраля появилась новая информация о пересечении южной границы с Молдовой и Румынией. На трассе Одесса — Рени в сторону Молдовы наблюдаются незначительные пробки в пределах обоих пограничных пунктов. В Румынию движение также не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробки есть возле национального парка и КПП. Кроме того, краснеет дорога и на выезде из Одессы. Дорога до Паланки займет сегодня 1 час 2 минуты.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар, также есть пробка возле КПП "Удобное", однако они не влияют на трафик. Дорога к дунайской границе займет менее четырех часов.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, что, по словам экспертов, в феврале 2024 года рынок горючего должен быть стабильным. Риск того, что цены на бензин или дизтопливо изменятся, существует, однако в следующем месяце он должен быть минимальным.

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