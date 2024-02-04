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Варто виїхати у найближчі години — що відомо про черги на кордонах Одещини

4 лютого 2024 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Варто виїхати у найближчі години — що відомо про черги на кордонах Одещини
Затори біля молдавського кордону. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на ранок, 4 лютого, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені у бік Молдови спостерігаються незначні затори у межах обох прикордонних пунктів. До Румунії рух також не ускладнено. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" затори є національного парку та біля КПП. Крім того, червоніє дорога й на виїзді з Одеси. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 2 хвилини.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, також є затор біля КПП "Удобне", однак вони не впливають на трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме менш ніж чотири години. 

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, що, за словами експертів, у лютому 2024 року ринок пального має бути стабільним. Ризик того, що ціни на бензин чи дизпальне зміняться, існує, проте наступного місяця він має бути мінімальним.

Також ми розповідали, про те, що в Україну повернувся оновлений седан Hyundai Sonata. Оновлене дев'яте покоління Hyundai Sonata пропонує користувачам сімейних автомобілів новий спортивний образ.

Одеса
Молдова
кордон
КПП
Румунія
Одеська область
Новини Одеси
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