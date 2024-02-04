Варто виїхати у найближчі години — що відомо про черги на кордонах Одещини

Затори біля молдавського кордону. Фото: скриншот

Станом на ранок, 4 лютого, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. На трасі Одеса — Рені у бік Молдови спостерігаються незначні затори у межах обох прикордонних пунктів. До Румунії рух також не ускладнено.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" затори є національного парку та біля КПП. Крім того, червоніє дорога й на виїзді з Одеси. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 2 хвилини.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, також є затор біля КПП "Удобне", однак вони не впливають на трафік. Подорож до дунайського кордону триватиме менш ніж чотири години.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

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Нагадаємо, що, за словами експертів, у лютому 2024 року ринок пального має бути стабільним. Ризик того, що ціни на бензин чи дизпальне зміняться, існує, проте наступного місяця він має бути мінімальним.

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