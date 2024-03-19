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Стоит выезжать сейчас – ситуация с пробками на трассе Одесса — Рени

19 марта 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Стоит выезжать сейчас – ситуация с пробками на трассе Одесса — Рени
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 19 марта, на автомобильной трассе Одесса – Рени в направлении молдавской границы наблюдаются локальные пробки. Однако следует отметить, что их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Движение к госгранице с Румынией свободно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются.

Стоит уезжать сейчас - ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени - фото 1
Пробки на Паланку. Фото:скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

А вот на пункте пропуска "Старокозачье" наблюдается очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров.

Стоит выезжать сейчас - ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени - фото 2
Пробки на Старокозаче. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах Татарбунар и Сафьян. Перед КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 4 часа 13 минут.

Стоит выезжать сейчас - ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени - фото 3
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Сколько стоит топливо по состоянию на 18 марта

Цены на топливо в Украине за последние сутки значительно выросли. Увеличилась стоимость бензина и дизтоплива. Больше всего подорожал бензин марки A-95+. Цены на него в среднем выросли на 51 копейку.

Интересно водителям

Напомним, мы писали, что в Украине могут ввести штрафы за фальсификации пробега авто. Новый законопроект предлагает наложение штрафов на лиц, намеренно фальсифицирующих пробег автомобилей.

Мы также говорили, что стало известно, кто получит право на льготное растаможивание авто. Речь идет о гражданах, проходивших военную службу после 24 февраля 2022 года.

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