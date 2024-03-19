Варто виїжджати зараз — ситуація із заторами на трасі Одеса — Рені

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Сьогодні, 19 березня, на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону спостерігаються локальні затори. Проте слід відзначити, що їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Рух до держкордону з Румунією вільний.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні більш як годину. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.

Затори на Паланку. Фото:скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

А ось на пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів.

Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах Татарбунарів та Саф'ян. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 4 години 13 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Скільки коштує пальне станом на 18 березня

Ціни на пальне в Україні за останню добу значно зросли. Збільшилась вартість бензину та дизпального. Найбільше здорожчав бензин марки A-95+. Ціни на нього в середньому зросли на 51 копійку.

Цікаво водіям

Нагадаємо, ми писали, що в Україні можуть запровадити штрафи за фальсифікацію пробігу авто. Новий законопроєкт пропонує накладення штрафів на осіб, які навмисно фальсифікують пробіг автомобілів.

Ми також розповідали, що стало відомо, хто отримає право на пільгове розмитнення авто. Йдеться про громадян, які проходили військову службу після 24 лютого 2022 року.