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Стоит взять зонт — синоптики рассказали о погоде в Одессе

26 января 2024 06:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 января.
Девушка идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 26 января, синоптики прогнозируют в Одессе мелкий дождь. В то же время ожидаются порывы северо-западного ветра до 14 м/с, погода будет пасмурной.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Небольшие осадки.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +1...+3°С и днем +2...+3°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно.
  • Небольшие осадки.
  • Ночью и утром местами гололедица.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью -1...+2°С и днем +2...+9°С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, дымка, видимость 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 26 января

Сегодня синоптическая ситуация в Украине особо не изменится.

Да, температура воздуха в течение дня составит -3...+3°C.

В то же время, в ряде регионов возможны штормовые порывы ветра — это все западные области, Житомирщина, Одесчина, часть Крыма и Винницкая область.

Ожидается, что порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.

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