Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 января.

Девушка идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 26 января, синоптики прогнозируют в Одессе мелкий дождь. В то же время ожидаются порывы северо-западного ветра до 14 м/с, погода будет пасмурной.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Небольшие осадки.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +1...+3°С и днем +2...+3°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно.

Небольшие осадки.

Ночью и утром местами гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью -1...+2°С и днем +2...+9°С.

На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 26 января

Сегодня синоптическая ситуация в Украине особо не изменится.

Да, температура воздуха в течение дня составит -3...+3°C.

В то же время, в ряде регионов возможны штормовые порывы ветра — это все западные области, Житомирщина, Одесчина, часть Крыма и Винницкая область.

Ожидается, что порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.