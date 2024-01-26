Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 января.

Стоит взять зонт — синоптики рассказали о погоде в Одессе
26 января 2024 06:11
Девушка идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 26 января, синоптики прогнозируют в Одессе мелкий дождь. В то же время ожидаются порывы северо-западного ветра до 14 м/с, погода будет пасмурной.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Небольшие осадки.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +1...+3°С и днем +2...+3°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно.
- Небольшие осадки.
- Ночью и утром местами гололедица.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью -1...+2°С и днем +2...+9°С.
- На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине 26 января
Сегодня синоптическая ситуация в Украине особо не изменится.
Да, температура воздуха в течение дня составит -3...+3°C.
В то же время, в ряде регионов возможны штормовые порывы ветра — это все западные области, Житомирщина, Одесчина, часть Крыма и Винницкая область.
Ожидается, что порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.
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