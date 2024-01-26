Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 26 січня

Дівчина йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE

На сьогодні, 26 січня, синоптики прогнозують в Одесі мілкий дощ. Водночас очікуються пориви північно-західного вітру до 14 м/с, погода залишатиметься похмурою.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

Невеликі опади.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +1...+3 °С та вдень +2...+3 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно.

Невеликі опади.

Вночі та вранці місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі -1...+2 °С та вдень +2...+9 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 26 січня

Сьогодні синоптична ситуація в Україні особливо не зміниться.

Так, температура повітря протягом дня становитиме -3...+3°C.

Водночас у низці регіонів можливі штормові пориви вітру — це всі західні області, Житомирщина, Одещина, частина Криму та Вінниччина.

Очікується, що пориви північно-західного вітру досягатимуть 15-20 м/с.