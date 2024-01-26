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Варто взяти парасолю — синоптики розповіли про погоду в Одесі

26 січня 2024 06:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 26 січня
Дівчина йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На сьогодні, 26 січня, синоптики прогнозують в Одесі мілкий дощ. Водночас очікуються пориви північно-західного вітру до 14 м/с, погода залишатиметься похмурою.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • Невеликі опади.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +1...+3 °С та вдень +2...+3 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно.
  • Невеликі опади.
  • Вночі та вранці місцями ожеледиця.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі -1...+2 °С та вдень +2...+9 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

 Погода в Україні 26 січня

Сьогодні синоптична ситуація в Україні особливо не зміниться.

Так, температура повітря протягом дня становитиме -3...+3°C. 

Водночас у низці регіонів можливі штормові пориви вітру — це всі західні області, Житомирщина, Одещина, частина Криму та Вінниччина.

Очікується, що пориви північно-західного вітру досягатимуть 15-20 м/с.

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