Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Стоит подождать с поездкой в Молдову и Румынию — на трассе Одесса — Рени сильные пробки arrow

Стоит подождать с поездкой в Молдову и Румынию — на трассе Одесса — Рени сильные пробки

7 апреля 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Стоит подождать с поездкой в Молдову и Румынию — на трассе Одесса — Рени сильные пробки
Пробки на трассе Одесса — Рени. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ, сегодня вечером, 7 апреля. Кроме этого, на одном из пунктов пропуска зафиксирована большая очередь из желающих выехать в Молдову.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Авангарда, сел Хлебодарское и Розселенец, Маяк и КПП, который размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом. На самом автомобильном пункте пропуска тоже наблюдается очередь.

Стоит подождать с поездкой в Молдову на Румынию - на трассе Одесса - Рени сильные пробки - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

Многие желающие выехать за границу и через пропускной пункт "Старокозачье", там наблюдается большая очередь. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Стоит подождать с поездкой в Молдову на Румынию - на трассе Одесса - Рени сильные пробки - фото 2
Очередь на КПП "Старокозачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, перед селом Новосельское и на подъезде к самому паромному пункту "Орловка". Однако стоит отметить, что размеры пробок не большие и существенно не влияют на трафик.

Стоит подождать с поездкой в Молдову на Румынию - на трассе Одесса - Рени сильные пробки - фото 3
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 7 апреля

Топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR - по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети ZOG – 52,50 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС RLS — 49,90 грн/л.
А-92 дороже всего стоит на АЗС "Автотранс" — 53,97 грн/л, дешевле всего на АЗС ZOG и RLS — 49,50 грн/л.
Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" - 48,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза – 29,47 грн/л, на KLO – 28,98 грн/л, на Shell – 28,79 грн/л.

цены на топливо
Одесса
граница
Одесская область
пробки
Одесская ОГА
Новости Одессы
очереди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку