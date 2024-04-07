Стоит подождать с поездкой в Молдову и Румынию — на трассе Одесса — Рени сильные пробки

Пробки на трассе Одесса — Рени. Фото: скриншот

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ, сегодня вечером, 7 апреля. Кроме этого, на одном из пунктов пропуска зафиксирована большая очередь из желающих выехать в Молдову.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Авангарда, сел Хлебодарское и Розселенец, Маяк и КПП, который размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом. На самом автомобильном пункте пропуска тоже наблюдается очередь.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

Многие желающие выехать за границу и через пропускной пункт "Старокозачье", там наблюдается большая очередь. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Очередь на КПП "Старокозачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах Сараты, перед селом Новосельское и на подъезде к самому паромному пункту "Орловка". Однако стоит отметить, что размеры пробок не большие и существенно не влияют на трафик.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 7 апреля

Топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR - по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети ZOG – 52,50 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС RLS — 49,90 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Автотранс" — 53,97 грн/л, дешевле всего на АЗС ZOG и RLS — 49,50 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" - 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза – 29,47 грн/л, на KLO – 28,98 грн/л, на Shell – 28,79 грн/л.