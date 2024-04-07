Варто зачекати з поїздкою в Молдову та Румунію — на трасі Одеса — Рені сильні затори

Затори на трасі Одеса — Рені. Фото: скриншот

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського та румунського кордонів сьогодні надвечір, 7 квітня. Крім цього, на одному з пунктів пропуску зафіксована велика черга з охочих виїхати до Молдови.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Авангарду, сіл Хлібодарське та Розселенець, Маяк та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. На самому автомобільному пункті пропуску теж спостерігається черга.

Затори на Паланку. Фото: скриншот.

Затори у напрямку Старокозачого

Багато охочих виїхати за кордон і через пропускний пункт "Старокозаче", там спостерігається велика черга. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух.

Черга на КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, перед селом Новосільське та на під'їзді до самого паромного пункту "Орлівка". Проте варто відзначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 7 квітня

Пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі ZOG — 52,50 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 49,90 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Автотранс" — 53,97 грн/л, найдешевше на АЗС ZOG та RLS — 49,50 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.