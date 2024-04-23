Стоит зарядить телефоны — кто из одесситов остался без света до четверга

В Одессе отключат свет из-за ремнотных работ. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 23 апреля, большая часть одесситов осталась без света до 20:00 из-за ремонта на электросетях. А некоторым горожанам электроснабжения в дома планируют вернуть в четверг, 25 апреля. Следует отметить, что время восстановления может изменяться в зависимости от завершения ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где нет света

Северный РЭС:

Молодогвардейская, 1 — 71;

4-я Садовая, 1 — 38;

Державина, 1/гар, 2 — 17, 3, 164;

Ростовская, 20 — 68;

пров. Державина, 1 — 27;

Южная дорога, 1 — 73;

Донецкая, 1, 5 — 25;

Кишиневская, 2 — 20, 24;

Котлеевская (Ломоносова), 10 — 12, 20;

Николаевская дорога, 168, 257 - 261/корп.1, 263, 263а;

6-я Садовая, 1 — 71;

1-я Садовая, 1 — 39;

2-я Садовая, 1 — 42;

Малая Садовая, 1 — 22;

2-я линия на жилом массиве, 12;

Капитана Кузнецова, 3 — 14;

Керченская, 27 — 62;

пер. 1-й Керченский, 3 — 11;

пер. 3-й Керченский, 3,4,6;

3-я Садовая, 1 — 49;

5-я Садовая, 1 — 14;

Большая Садовая, 1 — 52;

пер. Векслера, 1;

просп. Добровольского, 52;

Николаевская дор. 32б.

Работы с 23.04.24 с 08:00 до 25.04.24 до 16:00.

Южный РЭС:

Абрикосова, 4 —16,45 — 79/уч корп.12, 81 — 105а;

Дубовая Роща, 2 — 57;

Лигинская (Макаренко), 1 — 33;

Писарева, 28 — 40в;

Равенства, 88 — 104,195;

пер. 1-й Равенства, 90;

пер. Абрикосовый, 1 — 29;

пер. Равенства, 92;

Фонтанская дорога, 106/корп.37, 40;

пер. Янтарный, 6 — 8;

Тимирязева, 34;

Авдеева-Черноморского, 24 — 159;

Жаботинского, 1 — 57;

Ефима Геллера, 12, 27 — 90;

Неделина, 1 — 97;

Петрашевского, 15 — 32;

пер. 3-й Проектируемый, 3а, 3б, 5а;

пер. Костеловской, 2 — 8;

Бригадная, 23 — 55;

Гвардейская, 7 — 21;

Чубаевская, 8,8/корп.1,12;

Штурвальная, 15 — 21;

просп. Академика Глушко, 5, 11/корп.1,2.

Работы до 19:00

Центральный РЭС:

Тираспольская, 2,4,4а,6,8.

Работы до 20:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Также писали, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут пересмотреть.