Варто зарядити телефони — хто з одеситів залишився без світла до четверга

В Одесі відключать світло через ремнотні роботи. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 23 квітня, більша частина одеситів залишилися без світла до 20:00 через ремонт на електромережах. А деяким містянам електропостачання у домівки планують повернути аж у четвер, 25 квітня. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Північний РЕМ:

Молодогвардійська, 1 — 71;

4-а Садова, 1 — 38;

Державіна, 1/гар, 2 — 17, 3, 164;

Ростовська, 20 — 68;

пров. Державіна, 1 — 27;

Південна дорога, 1 — 73;

Донецька, 1, 5 — 25;

Кишинівська, 2 — 20, 24;

Котлєєвська (Ломоносова), 10 — 12, 20;

Миколаївська дорога, 168, 257 — 261/корп.1, 263, 263а;

6-а Садова, 1 — 71;

1-а Садова, 1 — 39;

2-а Садова, 1 — 42;

Мала Садова, 1 — 22;

2-а лінія на житловому масиві, 12;

Капітана Кузнєцова, 3 — 14;

Керченська, 27 — 62;

пров. 1-й Керченський, 3 — 11;

пров. 3-й Керченський, 3,4,6;

3-я Садова, 1 — 49;

5-а Садова, 1 — 14;

Велика Садова, 1 — 52;

пров. Векслера, 1;

просп. Добровольського, 52;

Миколаївська дор.32б.

Роботи з 23.04.24 з 08:00 до 25.04.24 до 16:00.

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4 —16,45 — 79/уч корп.12, 81 — 105а;

Дубовий Гай, 2 — 57;

Лігінська (Макаренка), 1 — 33;

Писарева, 28 — 40в;

Рівності, 88 — 104,195;

пров. 1-й Рівності, 90;

пров. Абрикосовий, 1 — 29;

пров. Рівності, 92;

Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40;

пров. Янтарний, 6 — 8;

Тімірязєва, 34;

Авдєєва-Чорноморського, 24 — 159;

Жаботинського, 1 — 57;

Юхима Геллера, 12, 27 — 90;

Недєліна, 1 — 97;

Петрашевського, 15 — 32;

пров. 3-й Проектований, 3а, 3б, 5а;

пров. Костеловської, 2 — 8;

Бригадна, 23 — 55;

Гвардійська, 7 — 21;

Чубаївська, 8,8/корп.1,12;

Штурвальна, 15 — 21;

просп. Академіка Глушка, 5, 11/корп.1,2.

Роботи до 19:00

Центральний РЕМ:

Тираспільська, 2,4,4а,6,8.

Роботи до 20:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.