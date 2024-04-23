Варто зарядити телефони — хто з одеситів залишився без світла до четверга
Сьогодні, 23 квітня, більша частина одеситів залишилися без світла до 20:00 через ремонт на електромережах. А деяким містянам електропостачання у домівки планують повернути аж у четвер, 25 квітня. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Північний РЕМ:
- Молодогвардійська, 1 — 71;
- 4-а Садова, 1 — 38;
- Державіна, 1/гар, 2 — 17, 3, 164;
- Ростовська, 20 — 68;
- пров. Державіна, 1 — 27;
- Південна дорога, 1 — 73;
- Донецька, 1, 5 — 25;
- Кишинівська, 2 — 20, 24;
- Котлєєвська (Ломоносова), 10 — 12, 20;
- Миколаївська дорога, 168, 257 — 261/корп.1, 263, 263а;
- 6-а Садова, 1 — 71;
- 1-а Садова, 1 — 39;
- 2-а Садова, 1 — 42;
- Мала Садова, 1 — 22;
- 2-а лінія на житловому масиві, 12;
- Капітана Кузнєцова, 3 — 14;
- Керченська, 27 — 62;
- пров. 1-й Керченський, 3 — 11;
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6;
- 3-я Садова, 1 — 49;
- 5-а Садова, 1 — 14;
- Велика Садова, 1 — 52;
- пров. Векслера, 1;
- просп. Добровольського, 52;
- Миколаївська дор.32б.
Роботи з 23.04.24 з 08:00 до 25.04.24 до 16:00.
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4 —16,45 — 79/уч корп.12, 81 — 105а;
- Дубовий Гай, 2 — 57;
- Лігінська (Макаренка), 1 — 33;
- Писарева, 28 — 40в;
- Рівності, 88 — 104,195;
- пров. 1-й Рівності, 90;
- пров. Абрикосовий, 1 — 29;
- пров. Рівності, 92;
- Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40;
- пров. Янтарний, 6 — 8;
- Тімірязєва, 34;
- Авдєєва-Чорноморського, 24 — 159;
- Жаботинського, 1 — 57;
- Юхима Геллера, 12, 27 — 90;
- Недєліна, 1 — 97;
- Петрашевського, 15 — 32;
- пров. 3-й Проектований, 3а, 3б, 5а;
- пров. Костеловської, 2 — 8;
- Бригадна, 23 — 55;
- Гвардійська, 7 — 21;
- Чубаївська, 8,8/корп.1,12;
- Штурвальна, 15 — 21;
- просп. Академіка Глушка, 5, 11/корп.1,2.
Роботи до 19:00
Центральний РЕМ:
- Тираспільська, 2,4,4а,6,8.
Роботи до 20:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Про комунальні послуги
Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.
Читайте Новини.LIVE!