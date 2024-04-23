Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Варто зарядити телефони — хто з одеситів залишився без світла до четверга arrow

Варто зарядити телефони — хто з одеситів залишився без світла до четверга

23 квітня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Варто зарядити телефони — хто з одеситів залишився без світла до четверга
В Одесі відключать світло через ремнотні роботи. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 23 квітня, більша частина одеситів залишилися без світла до 20:00 через ремонт на електромережах. А деяким містянам електропостачання у домівки планують повернути аж у четвер, 25 квітня. Варто зазначити, що час відновлення може змінюватися залежно від завершення ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла

Північний РЕМ:  

  • Молодогвардійська, 1 — 71; 
  • 4-а Садова, 1 — 38; 
  • Державіна, 1/гар, 2 — 17, 3, 164; 
  • Ростовська, 20 — 68; 
  • пров. Державіна, 1 — 27; 
  • Південна дорога, 1 — 73; 
  • Донецька, 1, 5 — 25; 
  • Кишинівська, 2 — 20, 24; 
  • Котлєєвська (Ломоносова), 10 — 12, 20; 
  • Миколаївська дорога, 168, 257 — 261/корп.1, 263, 263а; 
  • 6-а Садова, 1 — 71; 
  • 1-а Садова, 1 — 39; 
  • 2-а Садова, 1 — 42; 
  • Мала Садова, 1 — 22; 
  • 2-а лінія на житловому масиві, 12; 
  • Капітана Кузнєцова, 3 — 14; 
  • Керченська, 27 — 62; 
  • пров. 1-й Керченський, 3 — 11; 
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6; 
  • 3-я Садова, 1 — 49; 
  • 5-а Садова, 1 — 14; 
  • Велика Садова, 1 — 52; 
  • пров. Векслера, 1;  
  • просп. Добровольського, 52; 
  • Миколаївська дор.32б.

Роботи з 23.04.24 з 08:00 до 25.04.24 до 16:00.

Південний РЕМ:  

  • Абрикосова, 4 —16,45 — 79/уч корп.12, 81 — 105а; 
  • Дубовий Гай, 2 — 57; 
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33; 
  • Писарева, 28 — 40в;  
  • Рівності, 88 — 104,195; 
  • пров. 1-й Рівності, 90; 
  • пров. Абрикосовий, 1 — 29; 
  • пров. Рівності, 92; 
  • Фонтанська дорога, 106/корп.37, 40; 
  • пров. Янтарний, 6 — 8; 
  • Тімірязєва, 34;  
  • Авдєєва-Чорноморського, 24 — 159; 
  • Жаботинського, 1 — 57; 
  • Юхима Геллера, 12, 27 — 90; 
  • Недєліна, 1 — 97; 
  • Петрашевського, 15 — 32; 
  • пров. 3-й Проектований, 3а, 3б, 5а; 
  • пров. Костеловської, 2 — 8; 
  • Бригадна, 23 — 55; 
  • Гвардійська, 7 — 21; 
  • Чубаївська, 8,8/корп.1,12; 
  • Штурвальна, 15 — 21;    
  • просп. Академіка Глушка, 5, 11/корп.1,2. 

Роботи до 19:00      

Центральний РЕМ:  

  • Тираспільська, 2,4,4а,6,8.   

Роботи до 20:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.

комунальні послуги
Одеса
електроенергія
Одеська область
електропостачання
Новини Одеси
відключення світла
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

Розклад ефірів

Всі ефіри