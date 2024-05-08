Стоит сэкономить заряд телефона — кто из одесситов остался без света до вечера

Разряженный смартфон в руках девушки. Фото: Depositphotos

Сегодня, 8 мая, некоторые одесситы, подключенные к центральной и южной энергораспределяющим сетям, остались без света из-за ремонтных работ. Энергетики обещают полностью возобновить электроснабжение в домах горожан до 19:00, однако некоторым потребителям раньше, в 17:00. Отметим, что время может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Южный РЭС:

Е.Чикаленко, 55, 61.

Работы до 17.00;

Абрикосовая, 4 — 105,

Дубовая Роща, 2 — 57,

Лигинская (Макаренко), 1 — 33,

Писарева, 28 — 40,

Равенства, 88 — 195,

пер. 1й Равенства, 90, 92,

пер. Абрикосовый, 1 — 29,

Фонтанская дор., 106/37, 106/40,

пер. Янтарный, 6 — 8.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС:

пер. Красный, 4 — 10.

Работы до 17.00;

Софиевская, 16 — 32,

Преображенская, 1 — 7.

Работы до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

О коммунальных услугах

Ранее мы сообщали, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.

Также писали, что поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов, и цены могут пересмотреть.