Варто зекономити заряд телефону — хто з одеситів залишився без світла до вечора

Розряджений смартфон в руках дівчини.Фото: Depositphotos

Сьогодні, 8 травня, деякі одесити, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла через ремонтні роботи. Енергетики обіцяють повністю відновити електропостачання у будинках містян до 19:00, проте деяким споживачам — раніше, о 17:00. Зазначимо, що час може змінюватися залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Південний РЕМ:

Є.Чикаленко, 55, 61.

Роботи до 17.00;

Абрикосова, 4 — 105,

Дубовий Гай, 2 — 57,

Лігінська (Макаренка), 1 — 33,

Писарева, 28 — 40,

Рівності, 88 — 195,

пров. 1й Рівності, 90, 92,

пров. Абрикосовий, 1 — 29,

Фонтанська дор., 106/37, 106/40,

пров. Янтарний, 6 — 8.

Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:

пров. Червоний, 4 — 10.

Роботи до 17.00;

Софіївська, 16 — 32,

Преображенська, 1 — 7.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.