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Варто зекономити заряд телефону — хто з одеситів залишився без світла до вечора

8 травня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Варто зекономити заряд телефону — хто з одеситів залишився без світла до вечора
Розряджений смартфон в руках дівчини.Фото: Depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 8 травня, деякі одесити, які підключені до центральної та південної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла через ремонтні роботи. Енергетики обіцяють повністю відновити електропостачання у будинках містян до 19:00, проте деяким споживачам — раніше, о 17:00. Зазначимо, що час може змінюватися залежно від виконання робіт. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Південний РЕМ:  

  • Є.Чикаленко, 55, 61.  
    Роботи до 17.00;
  • Абрикосова, 4 — 105,  
  • Дубовий Гай, 2 — 57,  
  • Лігінська (Макаренка), 1 — 33,  
  • Писарева, 28 — 40,  
  • Рівності, 88 — 195,  
  • пров. 1й Рівності, 90, 92,  
  • пров. Абрикосовий, 1 — 29,  
  • Фонтанська дор., 106/37, 106/40,  
  • пров. Янтарний, 6 — 8.  
    Роботи до 19.00.

Центральний РЕМ:  

  • пров. Червоний, 4 — 10.  
    Роботи до 17.00;
  • Софіївська, 16 — 32,  
  • Преображенська, 1 — 7.  
    Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Про комунальні послуги

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг. 

Також ми писали, що постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів, і ціни можуть переглянути.

комунальні послуги
Одеса
електроенергія
Одеська область
електропостачання
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