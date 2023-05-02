Как вернуть средства от Air Moldova

Посадка на самолет. Фото: facebook / airmoldova

Одесситы и украинцы нередко пользуются услугами аэропорта в Кишиневе. В столицу Молдовы с юга можно добраться всего за несколько часов. Впрочем, не всеми авиакомпаниями советуют пользоваться, чтобы не испортить себе отдых.

Об этом одесский авиаэксперт Вадим Беленький сообщил в facebook.

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Авиакомпания Air Moldova стала причиной многих проблем для пассажиров в прошлом месяце. Сейчас же компания снова отменила большинство рейсов из-за проблем с финансами и банком, в котором она обслуживается. Это создает серьезные проблемы для клиентов, которые уже приобрели билеты, но могут не получить запланированное путешествие.

Ситуация с авиакомпанией еще более усложняется тем, что государство не собирается помогать ему. Премьер-министр и министр инфраструктуры сообщили, что не окажут помощь частной авиакомпании, которая раньше была государственной.

Как вернуть средства

"Между тем учитывая, что сейчас клиенты массово просят деньги за невыполнение рейсов, а умные немедленно обратятся в свой банк, чтобы сделать Чарджбек, ситуация еще больше ухудшится. Так что я бы советовал вам быстро связаться с моим банком и сделать Чарджбека для невыполненного рейса", — написал Вадим Беленький.

Однако с учетом недавних проблем с авиакомпанией, эксперты советуют воздержаться от покупки билетов в Air Moldova на данный момент. Это поможет избежать финансовых потерь.

Напомним, прибыль компаний Российской Федерации, обслуживающих самолеты Airbus и Boeing, в прошлом году упала в 5,6 раза. Это почти до 400 млн. рублей. В Минтрансе рассказали, что во время ремонта авиатехники есть проблемы, однако барьеры для поставок запчастей будут сняты.