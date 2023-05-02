Як повернути кошти від Air Moldova

Посадка на літак. Фото: facebook / airmoldova

Одесити та українці не рідко користуються послугами аеропорту в Кишиневі. До столиці Молдови з півдня можна дістатись всього за кілька годин. Втім не всіма авіакомпаніями радять користуватись, аби не зіпсувати собі відпочинок.

Про це одеський авіаексперт Вадим Біленький повідомив у facebook.

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Авіакомпанія Air Moldova стала причиною багатьох проблем для пасажирів у минулому місяці. Зараз же компанія знову скасувала більшість рейсів через проблеми з фінансами та банком, в якому вона обслуговується. Це створює серйозні проблеми для клієнтів, які вже придбали квитки, але можуть не отримати запланованої подорожі.

Ситуація з авіакомпанією ще більш ускладнюється тим, що держава не збирається допомагати їй. Прем'єр-міністр та міністр інфраструктури повідомили, що не нададуть допомогу приватній авіакомпанії, яка раніше була державною.

Як повернути кошти

"Тим часом враховуючи, що зараз клієнти масово просять гроші за невиконання рейсів, а розумні негайно звернуться до свого банку, щоб зробити Чарджбек, ситуація ще більше погіршиться. Тож я б радив вам швидко зв’язатися з моїм банком і зробити Чарджбека для нездійсненого рейсу", — написав Вадим Біленький.

Однак, з урахуванням недавніх проблем з авіакомпанією, експерти радять утриматися від купівлі квитків в Air Moldova на цей момент. Це допоможе уникнути фінансових втрат.

Нагадаємо, прибуток компаній Російської Федерації, які обслуговують літаки Airbus і Boeing, минулого року впав у 5,6 раза. Це майже до 400 млн рублів. У Мінтрансі розповіли, що під час ремонту авіатехніки є проблеми, однак бар'єри для постачань запчастин буде знято.