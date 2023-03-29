"Трудно это вспоминать", — Виталий Ким о прошлогоднем ударе по Николаевской ОВА

Пока город почти не обстреливали с начала года

Ровно год назад российская ракета унесла жизни 37 человек. В результате обстрела было разрушено здание Николаевской областной государственной администрации.

Об этом сообщил руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

"Сегодня мы возлагали цветы к годовщине этой трагедии. В работе забывается многое, но сегодня пришедшие люди — все были расчувствованы, и генералы, и полковники. Трудно на самом деле это вспоминать. Думаю, что после нашей победы все будет гораздо чувствительнее ощущаться, и эти воспоминания будут нас еще догонять", — отметил Виталий Ким.

Что известно об обстреле админздания

29 марта около 08:45 в Николаеве в результате обстрела произошло попадание в девятиэтажное здание облгосадминистрации. Разрушена центральная секция здания с девятый по первый этажа.

Разборка завалов и поиск тел погибших длились почти неделю. 5 апреля Николаевская областная военно-гражданская администрация опубликовала список погибших, содержащий 37 человек. Это 17 сотрудников ОГА, 10 представителей терробороны, 6 военнослужащих, 2 работника Хозяйственного суда и директор КП "Хозтехобслуживание". Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в день удара проспал, что спасло ему жизнь, однако погибла его секретарь.

Как добавил Виталий Ким на Николаевщине, жить стало намного легче после 31 декабря. Именно с этого времени обстрелы почти остановились.

Напомним, в Николаевской области приступили к приоритетному разминированию земель сельскохозяйственного назначения. В регионе наблюдается увеличение сил и средств обнаружения и обезвреживания опасных предметов.