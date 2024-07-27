В Одессе почтили память языковеды Ирины Фарион

Портрет Ирины Фарион. Фото: скриншот

Сегодня, 27 июля, в Кафедральном соборе Рождества Крестового в Одессе состоялась панихида за убитой бывшей народной депутатом Ириной Фарион. На мероприятии присутствовало около полусотни одесситов.

Об этом в субботу, 27 июля, сообщает местное издание "Интент".

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Ирина Фарион: что известно

Ирина Фарион была известным украинским языковедом и политическим деятелем. Она стала кандидатом в члены коммунистической партии в 1987 году, а в 1988-1989 годах являлась ее членом. Однако после серьезных конфликтов на кафедре, связанных с организацией общества украинского языка и газеты, посвященной Василию Стусу, она вышла из партии.

В Одессе почтили память Ирины Фарион. Фото: скриншот

Что известно об убийстве Ирины Фарион

Ирина Фарион была убита 19 июля около 19:30. Неизвестный мужчина выстрелил ей в голову из пистолета без глушителя. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии, но спустя несколько часов скончалась от сердечной недостаточности после операции.

Подозреваемый был задержан 18 июля в Днепре. Им оказался Вячеслав Зинченко. В зале суда подозреваемый знакомился с материалами дела, но отрицает свою причастность к преступлению.

"Ничего я с ней не делал. Это не я. Все", — заявил он во время допроса.

Прокуратура просит заключить Зинченко под стражу без права на залог, считая его причастным к убийству. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.