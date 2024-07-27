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Вбивство Фаріон — в Одесі вшанували пам'ять мовознавиці

27 липня 2024 16:57
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі вшанували пам'ять мовознавиці Ірини Фаріон
Похорон Ірини Фаріон. Фото: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 27 липня, в Катедральному соборі Різдва Хрестового в Одесі відбулася панахида за вбитою колишньою народною депутаткою Іриною Фаріон. На заході були присутні майже півсотні одеситів.

Про це у суботу, 27 липня, повідомляє місцеве видання "Інтент"

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Ірина Фаріон: що відомо

Ірина Фаріон була відомою українською мовознавицею і політичною діячкою. Вона стала кандидатом у члени комуністичної партії в 1987 році, а у 1988-1989 роках була її членом. Однак, після серйозних конфліктів на катедрі, пов'язаних з організацією товариства української мови та газети, присвяченої Василю Стусу, вона вийшла з партії.

Ірина Фаріон
В Одесі вшанували пам'ять Ірини Фаріон. Фото: скриншот

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

Ірину Фаріон було вбито 19 липня близько 19:30. Невідомий чоловік вистрелив їй у голову з пістолета без глушника. Вона була госпіталізована у важкому стані, але через кілька годин померла від серцевої недостатності після операції.

Підозрюваного затримали 18 липня у Дніпрі. Ним виявився В'ячеслав Зінченко. У залі суду підозрюваний ознайомлювався з матеріалами справи, але заперечує свою причетність до злочину.

"Нічого я з нею не робив. Це не я. Все", — заявив він під час допиту.

Прокуратура просить взяти Зінченка під варту без права на заставу, вважаючи його причетним до вбивства. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

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