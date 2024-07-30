Смерть Фарион: кто за этим стоит по мнению одесситов

Дочь и военные на похоронах Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 19 июля произошло покушение на украинского языковеда и бывшего нардепа Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение в висок, врачи несколько часов пытались ее спасти, однако сердце женщины не выдержало нагрузки. Вероятного убийцу задержали и избрали меру пресечения, однако ширится много мнений, что парень был лишь исполнителем. Следствие продолжается. Между тем, социальные сети взорвались от количества версий, кому все же было выгодно убийство общественного активиста: люди считают причастными к этому как личных врагов, так и российских спецслужб.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, было ли убийство Ирины Фарион заказным и кому это выгодно.

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Враг у всех один

На убийство языковеда сразу отреагировали ключевые фигуры украинского политикума, а пользователи соцсетей распространяли в своих сообщениях фото Ирины Дмитриевны с черной лентой в углу. После этого люди разделились на два лагеря: одни говорят, что ее убили внутренние враги, а другие — что во всем виновата Россия. В лагерь других себя отнес и Ростислав, который говорит, что только оккупантам сегодня выгодно ликвидировать борцов за украинский язык и идентичность.

"Да, думаю, ее заказали. И у нас один враг сейчас — Россия. И скорее всего им было это выгодно, чтобы дестабилизировать ситуацию в украинском обществе", — считает Ростислав.

Ростислав уверен, что виновата Россия. Фото: Новини.LIVE

Также парня поддерживает и Олег, по мнению которого за этим стоят люди, которым выгодно расшатать ситуацию внутри страны. Одессит считает, что враг коварен и таким образом пытается добиться своих целей любым путем.

"Я, честно, в шоке. Ситуация очень неадекватная. За этим стоят точно плохие люди, а какие именно — надеюсь, следствие установит. Такого не должно быть в современном обществе", — добавляет Евгений.

Евгений считает, что ситуация с убийством неадекватна. Фото: Новини.LIVE

Следствие разберется

Следует отметить, что также часть одесситов не решается верить в ту или иную теорию — заключение должны быть вынесены правоохранителями. Так думает и Олег, уверенный, что всех причастных обязательно найдут.

"Я считаю, что нужно дождаться, пока следствие соберет достаточно доказательств. А суд установит истину по этому делу. Не хочу делать преждевременных выводов, потому что версий по этому поводу очень много", — отмечает Олег.

Олег считает, что следствие во всем разберется. Фото: Новини.LIVE

В то же время Анне трудно понять, что такое вообще могло произойти в прогрессивном обществе. Девушка уверена, что убийство Фарион однозначно являлось политическим заказом, однако не решается судить, чьим именно.

"Я не знаю, если честно. Это вообще очень трудный вопрос. Кому-то это точно было выгодно. Иначе она бы до сих пор жила", — заключает Анна.

Анна не знает, кто за этим стоит. Фото: Новини.LIVE

Убийство Фарион — что известно

Украинская общественная активистка скончалась во львовской больнице вечером 19 июля. Уже 26 июля подозреваемому в убийстве Фарион объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

В комментарии Новини.LIVE дочь Ирины Фарион София сказала, что "наконец-то это произошло".

Кроме того, парень хотел совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.

Суд избрал меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион, в виде содержания под стражей 60 дней без возможности внесения залога.