Смерть Фаріон: хто за цим стоїть на думку одеситів

Донька та військові на похороні Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

У Львові 19 липня стався замах на українську мовознавицю та колишню нардепку Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення у скроню, лікарі кілька годин намагалися її врятувати, проте серце жінки не витримало навантаження. Наразі ймовірного вбивцю затримали та обрали запобіжний захід, однак шириться багато думок, що хлопець був лише виконавцем. Тож слідство триває. Тим часом соціальні мережі вибухнули від кількості версій, кому все ж було вигідне вбивство громадської активістки: люди вважають причетними до цього як особистих ворогів, так і російські спецслужби.

Журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, чи було вбивство Ірини Фаріон замовним та кому це вигідно.

Читайте також:

Ворог у всіх один

На вбивство мовознавиці одразу відреагували ключові постаті українського політикуму, а користувачі соцмереж ширили у своїх дописах фото Ірини Дмитрівни з чорною стрічкою у кутку. Після цього люди розділилися на два табори: одні кажуть, що її вбили внутрішні вороги, а інші — що в усьому винна Росія. До табору других себе відніс і Ростислав, який каже, що тільки окупантам сьогодні вигідна ліквідація борців за українську мову та ідентичність.

"Так, думаю, її замовили. І в нас один ворог зараз — Росія. І скоріш за все їм було це вигідно, щоб дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві", — вважає Ростислав.

Ростислав впевнений, що винна Росія. Фото: Новини.LIVE

Також хлопця підтримує й Олег, на думку якого за цим стоять люди, яким вигідно розхитати ситуацію всередині країни. Одесит вважає, що ворог підступний та таким чином намагається досягти своїх цілей будь-яким шляхом.

"Я, чесно, в шоці. Ситуація дуже неадекватна. За цим стоять точно погані люди, а які саме — сподіваюсь, слідство встановить. Такого не має бути у сучасному суспільстві", — додає Євген.

Євген вважає, що ситуація з вбивством неадекватна. Фото: Новини.LIVE

Слідство розбереться

Варто зазначити, що також частина одеситів не наважується вірити у ту чи іншу теорію — висновок мають винести правоохоронці. Так думає і Олег, який впевнений, що усіх причетних обовʼязково знайдуть.

"Я вважаю, що треба дочекатися, поки слідство збере достатньо доказів. А суд встановить істину у цій справі. Не хочу робити передчасних висновків, тому що версій щодо цього дуже багато", — наголошує Олег.

Олег вважає, що слідство в усьому розбереться. Фото: Новини.LIVE

Водночас Ганні важко усвідомити, що таке взагалі могло статися в прогресивному суспільстві. Дівчина впевнена, що вбивство Фаріон однозначно було політичним замовленням, проте не наважується судити, чиїм саме.

"Я не знаю, якщо чесно. Це взагалі дуже важке питання. Комусь це точно було вигідно. Бо інакше вона б досі жила", — підсумовує Ганна.

Ганна не знає, хто за цим стоїть. Фото: Новини.LIVE

Вбивство Фаріон — що відомо

Українська громадська активістка померла у львівській лікарні у вечір 19 липня. Вже 26 липня підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

У коментарі Новини.LIVE дочка Ірини Фаріон Софія сказала, що "нарешті це сталося".

Крім того, хлопець хотів здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.

Суд обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, у вигляді тримання під вартою 60 днів без можливості внесення застави.