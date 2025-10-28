Погода в Одессе 28 октября: дождь и сильный ветер: дождь и сильный ветер

Одевайтесь теплее и берите зонтики — погода в Одессе сегодня
Сегодня, 28 октября, в Одессе будет прохладная погода. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Также ожидается достаточно сильный ветер. Поэтому одесситам и гостям города лучше ограничить передвижение по улицам.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь днем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +7...+9°C, днем поднимется до +11...+13°C.
Погода в Одесской области
В Одесской области сегодня также облачно с прояснениями. Днем дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Ночью температура составит +4...+9 °C, днем поднимется до +11...+16 °C. На автодорогах дымка, видимость 200-500 метров.
