Погода в Одессе 28 октября: дождь и сильный ветер: дождь и сильный ветер

Сегодня, 28 октября, в Одессе будет прохладная погода. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Также ожидается достаточно сильный ветер. Поэтому одесситам и гостям города лучше ограничить передвижение по улицам.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь днем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +7...+9°C, днем поднимется до +11...+13°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также облачно с прояснениями. Днем дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Ночью температура составит +4...+9 °C, днем поднимется до +11...+16 °C. На автодорогах дымка, видимость 200-500 метров.

