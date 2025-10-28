Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одевайтесь теплее и берите зонтики — погода в Одессе сегодня

Одевайтесь теплее и берите зонтики — погода в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 05:46
обновлено: 18:30
Погода в Одессе 28 октября: дождь и сильный ветер: дождь и сильный ветер
Люди с зонтиками идут под дождем. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 28 октября, в Одессе будет прохладная погода. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Также ожидается достаточно сильный ветер. Поэтому одесситам и гостям города лучше ограничить передвижение по улицам.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь днем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +7...+9°C, днем поднимется до +11...+13°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также облачно с прояснениями. Днем дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Ночью температура составит +4...+9 °C, днем поднимется до +11...+16 °C. На автодорогах дымка, видимость 200-500 метров.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали, что в Украине были зафиксированы сильные магнитные бури. Также мы писали, что вчера Украину накрыли дожди.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации