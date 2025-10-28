Погода в Одесі 28 жовтня: дощ і сильний вітер

Люди з парасольками йдуть під дощем. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 жовтня, в Одесі буде прохолодна погода. Синоптики прогнозують невеликий дощ. Також очікується досить сильний вітер. Тому одеситам та гостям міста краще обмежити пересування вулицями.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ вдень. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі впаде до +7…+9°C, удень підніметься до +11…+13°C.

Погода в Одеській області

В Одеській області сьогодні також хмарно з проясненннями. Вдень дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Вночі температура становитиме +4…+9 °C, вдень підніметься до +11…+16 °C. На автошляхах серпанок, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

